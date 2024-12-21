"ما في أحلى من الموريكس دور"... ميرفا القاضي تلفت الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة وهذه أمنيتها للبنان (صور)

"ما في أحلى من الموريكس دور"... ميرفا القاضي تلفت الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة وهذه أمنيتها للبنان (فيديو)



عبّرت الممثلة ميرفا القاضي عن سعادتها لإقامة حفل الموريكس دور هذا العام على الرغم من الظروف المأساوية التي عصفت بلبنان، وذلك لحظة وصولها إلى السجادة الحمراء للمشاركة في هذا الحدث الفني البارز.



وقالت القاضي التي تألقت بفستان أسود أنيق، في حديث خاص للـLBCI: "ما في أحلى من الموريكس دور ولو ما ظبطت السنة كنا اشتقنالن والحمدالله قووا قلبن وعملوها رغم كل الظروف اللي قطعنا فيها".



وتابعت القاضي: "انشالله تكون مبلشة سنة خير من الموريكس للـ2025 وهالبلد يرجع حلو وبتمنى السنة تبلش حلوة كمان".