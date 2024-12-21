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"التمثيل مهنة صعبة"... هذا ما قالته جوليا قصار بعد تكريمها في الموريكس دور! (فيديو)

"التمثيل مهنة صعبة"... هذا ما قالته جوليا قصار بعد تكريمها في الموريكس دور! (فيديو)



أكدت الممثلة اللبنانية القديرة جوليا قصار أن جائزة الإبداع بالتمثيل عن دورها في مسلسل "عرابة بيروت" والتي حصلت عليها خلال حفل توزيع جوائز الموريكس دور تؤكد أنها "ما زالت مستمرة بالسير على الطريق الصحيح".



وأضافت قصار في حديث خاص للـLBCI أن "التمثيل مهنة صعبة وتحتاج إلى الاستمرارية وهذه الجائزة هي تعبير عن حب وتقدير الناس وأنا أشكرهم بدوري".