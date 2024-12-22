نادين نجيم ترتدي سترة مايكل جاكسون: نحن نتشارك المقاس نفسه وأنا أسعد مخلوقة على وجه الأرض (صور)

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها عبر منصة انستغرام مجموعة فيديوهات عبرت من خلالها عن فرحها الكبير لارتدائها سترة كانت ملكا للنجم الأميركي الراحل مايكل جاكسون.



وقالت أنا سعيدة ومحظوظة جدا... أنا ومايكل جاكسون نتشارك المقاس نفسه... أنا أسعد مخلوقة على وجه الأرض لأنني حصلت على هذه الفرصة... وهذه السترة صممت خصيصا له وهي مصنوعة من الحرير".