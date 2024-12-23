عشية عيد الميلاد... كيم كارداشيان تدخل عالم الغناء والجمهور يتفاعل! (فيديو)

أصدرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان نسختها الخاصة من أغنية Santa Baby والتي قامت بتسجيلها العام الفائت، اليوم الاثنين عبر حسابها على انستغرام.

ونشرت كيم مقطع فيديو خاص بالأغنية ظهرت فيه وهي ترتدي الشعر المستعار باللون الأشقر مع سترة قصيرة باللون الأزرق بالإضافة إلى قميص قصير وبنطال ضيّق.

وانتقد الجمهور مقطع الفيديو بشكل كبير، إذ علّق أحد الأشخاص بالقول: "ما هذا الآن؟" بينما كتب آخر: "أنا في حيرة من أمري. كيم ماذا تفعلين؟".