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"الله يحميكم من كل شر"... سيرين عبد النور: سوريا حرة من أعداء السلام والفرح

فنّ
2024-12-23 | 11:26
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&quot;الله يحميكم من كل شر&quot;... سيرين عبد النور: سوريا حرة من أعداء السلام والفرح
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"الله يحميكم من كل شر"... سيرين عبد النور: سوريا حرة من أعداء السلام والفرح

"الله يحميكم من كل شر"... سيرين عبد النور: سوريا حرة من أعداء السلام والفرح

أعادت الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور نشر مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، أظهر لحظة احراق شجرة عيد الميلاد في مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي وسط سوريا.

وكتبت عبد النور: "سوريا حرة من أعداء السلام والفرح بجاه هالعيد المبارك ومن قلبي بدعي لأهل سوريا العظماء الله يحميكم من كل شر".
 

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