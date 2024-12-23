بلبلة حول "اتصال مسرب" بين عبدالله بالخير وراغب علامة... والأخير ينفي ويؤكد: سألاحق الموضوع قضائيا!

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاتصال هاتفي حصل بين الفنانين عبدالله بالخير وراغب علامة ، قام خلاله الأخير بتناول السيد حسن نصرالله بشكل غير لائق.

راغب علامة يا ابن الحرام يا لوطي! فضيحة لمدى العمر الك يا بلا اصل! تفوووو على شكلك pic.twitter.com/jzU8021ZN7 — Melissa.N💫 (@HSAM_63) December 23, 2024

إلا أن راغب علامة نفى حصول هذا الاتصال في منشور في حسابه عبر منصة إكس، وكتب: "يتناول بعض الناشطين حديث تلفوني مصطنع بين احد الاشخاص وبين احد الفنانين وعن طريق الذكاء الاصطناعي جرى تقليد صوتي وحديث غير صحيح. انفي هذا الاتصال جملةً وتفصيلاً. وسوف الاحق الموضوع قضائياً لنصل الى هذا الشخص".

يتناول بعض الناشطين حديث تلفوني مصطنع بين احد الاشخاص وبين احد الفنانين وعن طريق الذكاء الاصطناعي جرى تقليد صوتي وحديث غير صحيح. انفي هذا الاتصال جملةً وتفصيلاً. وسوف الاحق الموضوع قضائياً لنصل الى هذا الشخص — RaghebAlama (@raghebalama) December 23, 2024