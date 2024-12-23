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بلبلة حول "اتصال مسرب" بين عبدالله بالخير وراغب علامة... والأخير ينفي ويؤكد: سألاحق الموضوع قضائيا!

فنّ
2024-12-23 | 16:16
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بلبلة حول &quot;اتصال مسرب&quot; بين عبدالله بالخير وراغب علامة... والأخير ينفي ويؤكد: سألاحق الموضوع قضائيا!
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بلبلة حول "اتصال مسرب" بين عبدالله بالخير وراغب علامة... والأخير ينفي ويؤكد: سألاحق الموضوع قضائيا!

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاتصال هاتفي حصل بين الفنانين عبدالله بالخير وراغب علامة ، قام خلاله الأخير بتناول السيد حسن نصرالله بشكل غير لائق.
إلا أن راغب علامة نفى حصول هذا الاتصال في منشور في حسابه عبر منصة إكس، وكتب: "يتناول بعض الناشطين حديث تلفوني مصطنع بين احد الاشخاص وبين احد الفنانين وعن طريق الذكاء الاصطناعي جرى تقليد صوتي وحديث غير صحيح.  انفي هذا الاتصال  جملةً وتفصيلاً.  وسوف الاحق الموضوع قضائياً لنصل الى هذا الشخص".
هذا وانتشرت فيديوهات لعبدالله بالخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نفى خلالها الفنان الإماراتي ما تم تداوله، مؤكدًا أن المكالمة مفبركة من خلال تقنية الذكاء الإصطناعي.
 

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