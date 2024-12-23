بلبلة حول "اتصال مسرب" بين عبدالله بالخير وراغب علامة... والأخير ينفي ويؤكد: سألاحق الموضوع قضائيا!

راغب علامة يا ابن الحرام يا لوطي! فضيحة لمدى العمر الك يا بلا اصل! تفوووو على شكلك pic.twitter.com/jzU8021ZN7
— Melissa.N💫 (@HSAM_63) December 23, 2024
راغب علامة يا ابن الحرام يا لوطي! فضيحة لمدى العمر الك يا بلا اصل! تفوووو على شكلك pic.twitter.com/jzU8021ZN7
يتناول بعض الناشطين حديث تلفوني مصطنع بين احد الاشخاص وبين احد الفنانين وعن طريق الذكاء الاصطناعي جرى تقليد صوتي وحديث غير صحيح. انفي هذا الاتصال جملةً وتفصيلاً. وسوف الاحق الموضوع قضائياً لنصل الى هذا الشخص
— RaghebAlama (@raghebalama) December 23, 2024
يتناول بعض الناشطين حديث تلفوني مصطنع بين احد الاشخاص وبين احد الفنانين وعن طريق الذكاء الاصطناعي جرى تقليد صوتي وحديث غير صحيح. انفي هذا الاتصال جملةً وتفصيلاً. وسوف الاحق الموضوع قضائياً لنصل الى هذا الشخص
واخيرا ظهر الحق ، والله ينتقم من يلي فبرك هالاتصال ويلي نشروه ويلي صدقوه اكبر انتقام .#راغب_علامة راح يضل حبييب قلوب اللبنانيين غصبن عن نباح الكلاب .والله يطول بعمر ابو خالد 🙏لعبتكم الوسخة انكشفت 🙏@raghebalama pic.twitter.com/4kuUFsWagt
— RanaMoulat (@MoulatRana95290) December 23, 2024
واخيرا ظهر الحق ، والله ينتقم من يلي فبرك هالاتصال ويلي نشروه ويلي صدقوه اكبر انتقام .#راغب_علامة راح يضل حبييب قلوب اللبنانيين غصبن عن نباح الكلاب .والله يطول بعمر ابو خالد 🙏لعبتكم الوسخة انكشفت 🙏@raghebalama pic.twitter.com/4kuUFsWagt