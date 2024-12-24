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بهذه العبارات... عاصي الحلاني يعايد جمهوره بمناسبة عيد الميلاد

فنّ
2024-12-24 | 10:37
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بهذه العبارات... عاصي الحلاني يعايد جمهوره بمناسبة عيد الميلاد
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بهذه العبارات... عاصي الحلاني يعايد جمهوره بمناسبة عيد الميلاد

عايد الفنان عاصي الحلاني جمهوره بمناسبة عيد الميلاد المجيد من خلال حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عاصي الحلاني: "ميلاد مجيد كل عام واهلنا في لبنان واحبائنا في الوطن العربي بالف خير على أمل ان تكون ولادة السيد المسيح عليه السلام ولادة جديدة مباركة حاملة معها السلام والأستقرار بأيام أفضل للبنان والدول العربية والعالم... كل عام وانتم بألف خير".

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