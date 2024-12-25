ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يحتفلان بأول عيد ميلاد كزوجين بحضور العائلة (صور)

احتفل النجم ناصيف زيتون والممثلة دانييلا رحمة بعيد الميلاد المجيد للمرة الأولى كزوجين، في أجواء دافئة جمعت العائلة في منزلهما الزوجي.

وشاركت دانييلا جمهورها عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، مجموعة من الصور والفيديوهات التي وثّقت هذه المناسبة المميزة. وظهر في الصور أفراد العائلة، بما في ذلك شقيقها الذي جاء خصيصاً من أستراليا ليشاركهم الاحتفال.

كما تألق ناصيف زيتون بأداء ترتيلة "مورانتاه"، التي حققت شهرة واسعة بصوته في السنوات الأخيرة، مما أضاف لمسة خاصة إلى الأجواء الاحتفالية.