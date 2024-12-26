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عُرفت بصوتها القوي... وفاة المغنية المكسيكية دولسي عن 69 عاما

فنّ
2024-12-26 | 03:53
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عُرفت بصوتها القوي... وفاة المغنية المكسيكية دولسي عن 69 عاما
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عُرفت بصوتها القوي... وفاة المغنية المكسيكية دولسي عن 69 عاما

عُرفت بصوتها القوي... وفاة المغنية المكسيكية دولسي عن 69 عاما

غيّب الموت المغنية دولسي، صاحبة أحد أقوى الأصوات في المجال الموسيقي المكسيكي، يوم أمس الأربعاء عن 69 عاما، إثر مضاعفات مرتبطة بعملية جراحية أجرتها في الرئة، وفق وكالة "فرانس برس".

وأكدت إيزابيل نويغيرات، شقيقة المغنية، نبأ الوفاة عبر حسابها في فيسبوك. وكتبت "أصبحتي مع والدتنا في الجنة تغنّي لها، سأفتقدك، ارقدي بسلام، أحبك".

وقال المغني يوري المقرّب من دولسي، في منشور عبر منصة اكس "إنّه خبر حزين ومروّع!... خسارة لا تعوّض (...) مغنية مهمة!".

بدأت دولسي، واسمها الحقيقي بيرثا إليسا نويغيراث كارديناس، مسيرتها الفنية عام 1974 في ولاية نويفو ليون (شمال)، حيث انتقلت لتدرس علم النفس من ولايتها تاماوليباس.

وعُرفت بصوتها القوي، وأصبحت مشهورة بعد إحيائها حفلات موسيقية ضمن عدد كبير من مهرجانات أميركا اللاتينية وأوروبا خلال سبعينات القرن العشرين وثمانيناته.

ومن أكثر أغانيها شهرة "ديخامي فولفير كونتيغو" و"تا بوبيه" و"لوبو".

وشاركت في جولات موسيقية لفرقة "غران ديوساس" التي جمعت فنانين مشهورين آخرين، كالإسبانيتين مارثا سانشيز ومونيكا نارانخو والأرجنتينية فاليريا لينش.

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