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وزير الإعلام يكرّم الفنان وليد توفيق تقديرًا لما قدمه للاعلام الرسمي من عطاء فني

فنّ
2024-12-26 | 07:58
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وزير الإعلام يكرّم الفنان وليد توفيق تقديرًا لما قدمه للاعلام الرسمي من عطاء فني
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وزير الإعلام يكرّم الفنان وليد توفيق تقديرًا لما قدمه للاعلام الرسمي من عطاء فني

وزير الإعلام يكرّم الفنان وليد توفيق تقديرًا لما قدمه للاعلام الرسمي من عطاء فني

كرّم وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة الفنان وليد توفيق، من ضمن مجموعة جديدة من النجوم الذين صنعوا مجد تلفزيون لبنان.

وتمنى توفيق بعد اللقاء "ميلادا مجيدا للبنان واللبنانيين"،  مبديا سعادته للقاء "أخ عزير وغال قبل أن يصبح وزيرا، وهو إنسان يشبهني ويشبه كل لبناني بأصالته وطيبته وانتمائه للبلد، وانا سعيد بأنني كرمت في عهده لاسيما وان هذا التكريم هو لكل فنان لبناني".

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