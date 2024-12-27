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زارها النجم برونو مارس... حانة برازيلية أصبحت مركز جذب سياحي

فنّ
2024-12-27 | 08:27
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زارها النجم برونو مارس... حانة برازيلية أصبحت مركز جذب سياحي
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زارها النجم برونو مارس... حانة برازيلية أصبحت مركز جذب سياحي

حوّل النجم العالمي برونو مارس حانة صغيرة متواضعة في البرازيل إلى مركز جذب سياحي بعد زيارته غير المتوقعة وغير المحتملة لأحد الأحياء الشعبية.

تظهر على لافتة أمام الواجهة البيضاء والحمراء لـ"لاسادور" التي تشكل حانة "بوتيكو"، وهي التسمية التي يُطلقها البرازيليون على الحانات التي يحبّونها، عبارة "برونينيو ارتاد هذا المكان".

وكانت هذه العبارة كافية لتزايد شعبية الحانة المتواضعة الواقعة في حي كاشويرينيا، على بُعد بضعة كيلومترات من ملعب مينيراو، حيث أحيا مغنّي "أبتاون فانك" حفلة في تشرين الثاني في بيلو هوريزونتي (جنوب شرق)، ثالث أكبر مدينة في البرازيل من حيث عدد السكان.

ويقول صاحب "لاكادور" رونالدو تيكسيرا: "كان صباح يوم ثلاثاء، وكنت أتحدث مع أصدقاء لي  أمام الحانة، قبل أن ينزل ثلاثة رجال طويلو القامة من سيارة سوداء ويسألوني إذا كان لدي البيرة".

ثم خرج راكب رابع من المركبة، يعتمر قبعة ويرتدي قميصا أصفر وأخضر أي بلوني العلم البرازيلي، وكانت بنيته الجسدية أصغر من الثلاثة الآخرين، فعرف صاحب الحانة البالغ 62 عاما فورا أنه "برونينيو".

ويقول تيكسيرا "جلس وقال لي بأسلوب دمج فيه اللغتين البرتغالية والإسبانية عبارة مفادها نادِ الشباب".

ويضيف "بدأت أصيح تعالوا إنه يدعينا لنلتقط صورة معه!"، فحضر بعض الناس من الحي، ثم بدأ يرقص وتبعته. كان الأمر مذهلا!". وأعاد صاحب الحانة القيام بحركات من الرقصة فيما عيناه تلمعان مع ابتسامة عريضة.

وصُوّرت هذه اللحظات في مقطع فيديو، نُشر مقتطف منه لاحقا عبر صفحة المغني الحائز 15 جائزة "غرامي"، في منصة انستغرام.

ويقول تيكسيرا "لقد أصبحت الحانة مكانا سياحيا، وبتنا نستقبل عددا كبيرا من الزبائن الجدد، وأشخاصا من مدن أخرى من مختلف الأعمار، وآخرون من محبي برونو".

ولم يفتح مارس هذه الزجاجة قط، فيما أبقاها صاحب الحانة على حالها، محفوظة ككنز في المكان.

وعلّق تيكسيرا على الحائط إطارا أحمر كبيرا فيه صورته بجانب النجم الموسيقي وهما يشيران إلى السماء، وهي وضعية يستخدمها المغني بصورة شائعة.

بدوره، لم يخف برونو مارس (39 عاما) حبّه للبرازيل، إذ سبق أن زار هذا البلد في إطار أربع جولات.

وكتب المغني عبر انستغرام، في رسالة مصحوبة بمقطع فيديو يوثّق اللحظات الأهم في جولته الأخيرة ومنها زيارته إلى "لاسادور": "بعد أكثر من شهر أمضيته في البرازيل، لن أكون الشخص نفسه مطلقا".

وكالة فرانس برس

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