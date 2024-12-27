بعد هروبه... القبض على مغني شهير في مصر: وهذه التفاصيل

تمكنت السلطات الأمنية في مصر من القبض على المغني حمو بيكا، الذي كان ملاحقًا بسبب هروبه من تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه. عملية توقيفه تمت في منطقة الزمالك بالعاصمة المصرية، حيث ضبط بحوزته سلاح أبيض.

بحسب معلومات أمنية، تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يشير إلى وجود حمو بيكا في منطقة الزمالك، ضمن نطاق قسم قصر النيل، ما دفع الفرق الأمنية إلى التحرك الفوري لمكان وجوده. عقب إلقاء القبض عليه، تم اقتياده إلى مركز الشرطة لبدء الإجراءات القانونية اللازمة وعرضه على النيابة للتحقيق.

وكان حمو بيكا قد أثار الجدل في وقت سابق بسبب انتشار تصريحات نُسبت إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر فيها عن احترامه لراقصة تعمل في ظروف مناخية صعبة. إلا أنه نفى صحة هذه التصريحات تمامًا من خلال منشور على حسابه في "فيسبوك"، وأعلن عزمه على اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات.

وأضاف بيكا في رسالته لجمهوره: "أنا شخص بشتغل وبعيش حياتي ببساطة، دعوا كل شخص يهتم بشؤونه الخاصة".

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