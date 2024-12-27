الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد هروبه... القبض على مغني شهير في مصر: وهذه التفاصيل

فنّ
2024-12-27 | 08:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد هروبه... القبض على مغني شهير في مصر: وهذه التفاصيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بعد هروبه... القبض على مغني شهير في مصر: وهذه التفاصيل

تمكنت السلطات الأمنية في مصر من القبض على المغني حمو بيكا، الذي كان ملاحقًا بسبب هروبه من تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه. عملية توقيفه تمت في منطقة الزمالك بالعاصمة المصرية، حيث ضبط بحوزته سلاح أبيض.

بحسب معلومات أمنية، تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يشير إلى وجود حمو بيكا في منطقة الزمالك، ضمن نطاق قسم قصر النيل، ما دفع الفرق الأمنية إلى التحرك الفوري لمكان وجوده. عقب إلقاء القبض عليه، تم اقتياده إلى مركز الشرطة لبدء الإجراءات القانونية اللازمة وعرضه على النيابة للتحقيق.

وكان حمو بيكا قد أثار الجدل في وقت سابق بسبب انتشار تصريحات نُسبت إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر فيها عن احترامه لراقصة تعمل في ظروف مناخية صعبة. إلا أنه نفى صحة هذه التصريحات تمامًا من خلال منشور على حسابه في "فيسبوك"، وأعلن عزمه على اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات.

وأضاف بيكا في رسالته لجمهوره: "أنا شخص بشتغل وبعيش حياتي ببساطة، دعوا كل شخص يهتم بشؤونه الخاصة".

مصدر

آخر الأخبار

فنّ

حمو بيكا

القبض

مصر

الشرطة

محكمة

الزمالك

مغني.

LBCI التالي
زارها النجم برونو مارس... حانة برازيلية أصبحت مركز جذب سياحي
وزير الإعلام يكرّم الفنان وليد توفيق تقديرًا لما قدمه للاعلام الرسمي من عطاء فني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
06:29

بيان من مصرف لبنان للمستفيدين من التعميمَين 158 و166

LBCI
أخبار دولية
2024-12-26

روسيا تتهم أوكرانيا بالوقوف وراء هجمات استهدفت مصارف والشرطة

LBCI
أخبار دولية
2024-12-26

السيسي: التحديات الإقليمية كبدت مصر نحو 7 مليارات دولار خسائر في إيرادات قناة السويس في 2024

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-26

بعد انتهاء مراسم طلاقهما قتلها ثم انتحر... إليكم ما حصل داخل محكمة شحيم الشرعية (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
11:11

نادين الراسي تلفت الأنظار بإطلالة سوداء جريئة... والجمهور يتفاعل! (صور)

LBCI
فنّ
10:11

بعد غياب طويل... حسام حبيب يعود بـ "لوك" جديد (فيديو)

LBCI
فنّ
10:00

دوا ليبا توافق على عرض زواج رومانسي... لن تصدقوا ثمن خاتم الخطوبة! (صور)

LBCI
فنّ
09:50

بعد نشرها مقطع فيديو... أصالة تعتذر من ابنتها شام: ما علاقة حفيدتها؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-12-26

وفد عراقي التقى في دمشق الإدارة السورية الجديدة

LBCI
آخر الأخبار
14:15

نصار لـ"جدل": الجيش التركي موجود في اربع ضيع مارونية في قبرص والمطلوب اخلاءها وهذا ما طلبناه من اردوغان

LBCI
أخبار دولية
06:29

محافظ دمشق الجديد: نريد السلام ولا نستطيع أن نكون ندا لإسرائيل أو لأي أحد

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-26

الجيش اللبنانيّ أقفل الطريق المؤدية إلى وادي الحجير بدءًا من مركزه عند جسر قعقعية الجسر فيما دبابات "ميركافا" تجول في الوادي بالتزامن مع تمشيط كثيف لأحراجه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:01

محافظ دمشق الجديد يوضح للـLBCI ما قصده في كلامه: لم اتطرق ابدا الى السلام مع اسرائيل... وهذا ما قصدته

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:53

مقدمة النشرة المسائية 27-12-2024

LBCI
أخبار لبنان
09:05

هذا ما قاله وزير الطاقة بشأن التغذية والجباية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:16

وحدات من الجيش الإسرائيلي تدخل إلى واديَي الحجير والسلوقي وكاميرا الـ LBCI ترصد عمليات التجريف الممنهجة

LBCI
أخبار لبنان
07:07

ياسين اطلق المرحلة الاولى من مساعدة النازحين اللبنانيين من سوريا الى الهرمل

LBCI
أخبار دولية
06:29

محافظ دمشق الجديد: نريد السلام ولا نستطيع أن نكون ندا لإسرائيل أو لأي أحد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:11

وفد من لقاء سيدة الجبل في دمشق... هذه تفاصيل الزيارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:31

جريمتان في شحيم... قتل زوجته الاعلامية ثم انتحر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

للراغبين بزيارة سوريا… إليكم الإجراءات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:34

بعد كلام محافظ دمشق بشأن علاقات سلمية مع اسرائيل... هذا ما قاله المكتب الإعلامي للإدارة السياسية السورية للـLBCI

LBCI
اقتصاد
06:29

بيان من مصرف لبنان للمستفيدين من التعميمَين 158 و166

LBCI
اقتصاد
09:15

اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول...

LBCI
خبر عاجل
09:36

قوى الأمن: "المائة دولار" ذات النموذج القديم لا تزال قيد التّداول

LBCI
أمن وقضاء
14:32

تطوّر في قضية دهس عنصر قوى الأمن في وسط بيروت...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

للراغبين بزيارة سوريا… إليكم الإجراءات

LBCI
حال الطقس
02:24

منخفضات جوية... وثلوج على الجبال المتوسطة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:31

جريمتان في شحيم... قتل زوجته الاعلامية ثم انتحر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More