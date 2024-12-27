دوا ليبا توافق على عرض زواج رومانسي... لن تصدقوا ثمن خاتم الخطوبة! (صور)

تم الكشف عن ثمن خاتم خطوبة النجمة دوا ليبا، بعد أن تقدم حبيبها الممثل كالوم تورنر لخطبتها في عرض رومانسي خلال عيد الميلاد.

النجمة البالغة من العمر 29 عامًا، والتي تربطها علاقة عاطفية مع نجم سلسلة "Fantastic Beasts" البالغ 34 عامًا منذ أكثر من عام، أظهرت سعادتها بخاتم الخطوبة في أحدث منشوراتها على إنستغرام.

وظهرت دوا ليبا بابتسامة لا تفارق وجهها، وهي ترتدي معطفًا واسعًا من طراز "Aviator" وزينت رأسها بقرون الأيائل احتفالًا بأجواء الأعياد.

وتم الكشف عن أن الخاتم الرائع يحمل حجر ألماسي أنيق من طراز "سوليتير" مع شريط من الذهب عيار 18 قيراطًا، وقد يصل سعره إلى 25 ألف جنيه إسترليني (أي أكثر من 30 ألف دولار).