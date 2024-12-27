بعد نشرها مقطع فيديو... أصالة تعتذر من ابنتها شام: ما علاقة حفيدتها؟

نشرت النجمة أصالة نصري مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام بمناسبة العيد الميلاد الأوّل لحفيدتها.ووجهت أصالة رسالة اعتذار لابنتها شام بعد ظهورها في المقطع وهي تغني أغنية Happy Birthday أثناء رقص الطفلة.وكتبت أصالة: "بعتذر من شامي لأني حبيت عايد بفيديو خاص بعتتلي ياه اليوم وكتير حبيت شاركو معكم قدّ مافيه بساطة وطيابة وطفولة ودفا وأمان بنتي الصغيرة الهديّه من الله كبيرة ( جيهان أحمد هلال) جيجي الّلي بنتجمع كلنا عالأرض لمّا تكون عم تحبي أو عم بتحاول تحكي وشكلا بتعرف تغني وبتروق على الموسيقى وبتسلطن".وتابعت أصالة: "صار اليوم عمر جيجي سنه كل سنه وحبيبتي وكلّ أطفال العالم كلهم بخير وبسلام وبأوطان حلوه وبتحنّ عليهم ويارب جيجي وكلّ أطفال العالم يعمّروا بالفرح بيوت ومايشوفوا شي للأسف نحنا شفناه ويشهدوا العدل ويعيشوا بأمان ".وختمت أصالة: "وبعيد بنتي الصغيرة جيجي برجع وبقول الله يحفظ النِعَمّ واللي منهم أنتي ياروح عمرها صار اليوم سنه .. بوعدك رح أصغر لك ورح أقوى لك وبعرسك أنا رح زفّك وأنا رح ربّي لك ولادك أنتي النّعمه اللي بترجّى ربًي يحفظها ويحفظ كلّ أطفال العالم قولوا آمين ".