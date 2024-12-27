بعد غياب طويل... حسام حبيب يعود بـ "لوك" جديد (فيديو)

بعد غياب طويل... حسام حبيب يعود بـ "لوك" جديد (فيديو)

أطّل الفنان المصري حسام حبيب على جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي بـ"لوك" جديد لفت فيه أنظار الجمهور.



وفي التفاصيل، نشر حبيب مقطع فيديو شوّق من خلاله جمهوره لعمله الغنائي الجديد الذي من المتوقع أن يطرحه في عام 2025.



وظهر حبيب في المقطع بتسريحة شعر ملفتة بالإضافة إلى ملابس عصرية وشبابية.