الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
من هي صاحبة "أفضل إطلالة نسائية" في الموريكس دور 2024؟ (فيديو)
فنّ
2024-12-27 | 15:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
من هي صاحبة "أفضل إطلالة نسائية" في الموريكس دور 2024؟ (فيديو)
من هي صاحبة "أفضل إطلالة نسائية" في الموريكس دور 2024؟ (فيديو)
تألقت النجمات بمجموعة من الإطلالات المميزة التي زينت السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الموريكس دور للعام 2024 الذي أقيم في كازينو لبنان في 21 كانون الأول الفائت والذي عُرض مباشرة عبر الـLBCI.
وبالحديث عن أفضل الإطلالات، حلّت المؤثرة الكويتية شوق الشيرازي في المرتبة الخامسة عن فئة "أفضل إطلالة نسائية في الموريكس دور للعام 2024"، تلتها الفنانة اللبنانية عبير نعمة في المرتبة الرابعة، ملكة جمال لبنان للعام 2024 ندى كوسا في المرتبة الثالثة، والممثلة اللبنانية ورد الخال في المرتبة الثانية.
فمن هي الفنانة التي حصدت لقب صاحبة أفضل إطلالة نسائية في حفل توزيع جوائز الموريكس دور للعام 2024؟
للمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو أدناه:
آخر الأخبار
فنّ
صاحبة
"أفضل
إطلالة
نسائية"
الموريكس
2024؟
(فيديو)
التالي
زارها النجم برونو مارس... حانة برازيلية أصبحت مركز جذب سياحي
وزير الإعلام يكرّم الفنان وليد توفيق تقديرًا لما قدمه للاعلام الرسمي من عطاء فني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-12-22
"السكوت كان الحمدالله الو رجّة وصوت"... باميلا الكيك تنشر تفاصيل إطلالتها في الموريكس دور: سَقَطَ القِناع! (فيديو)
فنّ
2024-12-22
"السكوت كان الحمدالله الو رجّة وصوت"... باميلا الكيك تنشر تفاصيل إطلالتها في الموريكس دور: سَقَطَ القِناع! (فيديو)
0
موضة وجمال
2024-12-25
باريس هيلتون في إطلالة جريئة بعيد الميلاد… ومتابعوها يتساءلون: "أليس لديك أطفال؟" (فيديو)
موضة وجمال
2024-12-25
باريس هيلتون في إطلالة جريئة بعيد الميلاد… ومتابعوها يتساءلون: "أليس لديك أطفال؟" (فيديو)
0
فنّ
2024-12-23
جائزة "أفضل ممثلة عربية في الدراما المشتركة" في حفل الموريكس دور... من هي الفائزة؟ (صورة)
فنّ
2024-12-23
جائزة "أفضل ممثلة عربية في الدراما المشتركة" في حفل الموريكس دور... من هي الفائزة؟ (صورة)
0
فنّ
2024-12-21
من هو الفائز بجائزة "أفضل ممثل عربي في الدراما المشتركة" في الموريكس دور؟
فنّ
2024-12-21
من هو الفائز بجائزة "أفضل ممثل عربي في الدراما المشتركة" في الموريكس دور؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:30
بعد تعرّضها للسرقة... كارلا بطرس تكشف آخر التطورات في القضية (فيديو)
فنّ
05:30
بعد تعرّضها للسرقة... كارلا بطرس تكشف آخر التطورات في القضية (فيديو)
0
فنّ
03:15
وفاة نجمة فيلم "روميو وجولييت" أوليفيا هاسي عن 73 عاما
فنّ
03:15
وفاة نجمة فيلم "روميو وجولييت" أوليفيا هاسي عن 73 عاما
0
فنّ
11:11
نادين الراسي تلفت الأنظار بإطلالة سوداء جريئة... والجمهور يتفاعل! (صور)
فنّ
11:11
نادين الراسي تلفت الأنظار بإطلالة سوداء جريئة... والجمهور يتفاعل! (صور)
0
فنّ
10:11
بعد غياب طويل... حسام حبيب يعود بـ "لوك" جديد (فيديو)
فنّ
10:11
بعد غياب طويل... حسام حبيب يعود بـ "لوك" جديد (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:47
مصدر أمني سوري لـ"الجزيرة": إدارة العمليات العسكرية تبدأ عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار
آخر الأخبار
02:47
مصدر أمني سوري لـ"الجزيرة": إدارة العمليات العسكرية تبدأ عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار
0
آخر الأخبار
02:48
"الجزيرة": الجيش الإسرائيليّ يفرج عن نحو 400 مواطن ممن احتجزهم في شمالي قطاع غزة بينهم كوادر طبية
آخر الأخبار
02:48
"الجزيرة": الجيش الإسرائيليّ يفرج عن نحو 400 مواطن ممن احتجزهم في شمالي قطاع غزة بينهم كوادر طبية
0
أخبار دولية
01:55
اتّهامات بمحاولة التحريض على هجمات ضد القواعد العسكرية الروسية في سوريا
أخبار دولية
01:55
اتّهامات بمحاولة التحريض على هجمات ضد القواعد العسكرية الروسية في سوريا
0
فنّ
03:15
وفاة نجمة فيلم "روميو وجولييت" أوليفيا هاسي عن 73 عاما
فنّ
03:15
وفاة نجمة فيلم "روميو وجولييت" أوليفيا هاسي عن 73 عاما
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:32
بعد كلام بشأن استعداد تل أبيب استهداف قادة الحوثيين.... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
16:32
بعد كلام بشأن استعداد تل أبيب استهداف قادة الحوثيين.... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
15:15
تيمور جنبلاط: إن شاء الله قيام سوريا دولة تحترم كل السوريين وتحترم لبنان وسيادته
أخبار لبنان
15:15
تيمور جنبلاط: إن شاء الله قيام سوريا دولة تحترم كل السوريين وتحترم لبنان وسيادته
0
أخبار دولية
14:48
انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب
أخبار دولية
14:48
انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب
0
رياضة
14:19
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يوزّع جوائزه على أبطال رياضة السيارات لموسم ٢٠٢٤
رياضة
14:19
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يوزّع جوائزه على أبطال رياضة السيارات لموسم ٢٠٢٤
0
رياضة
13:51
٣ ميداليات ملوّنة للبنان ضمن بطولة آسيا للناشئين في البادل
رياضة
13:51
٣ ميداليات ملوّنة للبنان ضمن بطولة آسيا للناشئين في البادل
0
حال الطقس
13:43
لقطات توثّق العاصفة الثلجية التي ضربت اعالي جبيل
حال الطقس
13:43
لقطات توثّق العاصفة الثلجية التي ضربت اعالي جبيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مئوية منصور الرحباني تفتح افقًا جديدًا لعالم من الفن الحديث والتراثي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مئوية منصور الرحباني تفتح افقًا جديدًا لعالم من الفن الحديث والتراثي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إليكم السر الحقيقي لزيادة مبيعاتكم في رأس السنة بعد تجربة أميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إليكم السر الحقيقي لزيادة مبيعاتكم في رأس السنة بعد تجربة أميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تفاصيل زيارة قائد الجيش الى السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تفاصيل زيارة قائد الجيش الى السعودية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:34
بعد كلام محافظ دمشق بشأن علاقات سلمية مع اسرائيل... هذا ما قاله المكتب الإعلامي للإدارة السياسية السورية للـLBCI
خبر عاجل
07:34
بعد كلام محافظ دمشق بشأن علاقات سلمية مع اسرائيل... هذا ما قاله المكتب الإعلامي للإدارة السياسية السورية للـLBCI
2
اقتصاد
09:15
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول...
اقتصاد
09:15
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول...
3
خبر عاجل
09:36
قوى الأمن: "المائة دولار" ذات النموذج القديم لا تزال قيد التّداول
خبر عاجل
09:36
قوى الأمن: "المائة دولار" ذات النموذج القديم لا تزال قيد التّداول
4
أخبار دولية
13:01
محافظ دمشق الجديد يوضح للـLBCI ما قصده في كلامه: لم اتطرق ابدا الى السلام مع اسرائيل... وهذا ما قصدته
أخبار دولية
13:01
محافظ دمشق الجديد يوضح للـLBCI ما قصده في كلامه: لم اتطرق ابدا الى السلام مع اسرائيل... وهذا ما قصدته
5
منوعات
09:39
خبر مُفجع هز العالم العربي.. مقتل رضيع على يد العاملة المنزلية بأشنع الطرق
منوعات
09:39
خبر مُفجع هز العالم العربي.. مقتل رضيع على يد العاملة المنزلية بأشنع الطرق
6
فنّ
08:40
بعد هروبه... القبض على مغني شهير في مصر: وهذه التفاصيل
فنّ
08:40
بعد هروبه... القبض على مغني شهير في مصر: وهذه التفاصيل
7
أمن وقضاء
09:21
بعد توقيفهما في المطار... الامن العام يواصل التحقيقات مع زوجة دريد رفعت الأسد وابنتها
أمن وقضاء
09:21
بعد توقيفهما في المطار... الامن العام يواصل التحقيقات مع زوجة دريد رفعت الأسد وابنتها
8
أخبار دولية
14:48
انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب
أخبار دولية
14:48
انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More