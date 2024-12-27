من هي صاحبة "أفضل إطلالة نسائية" في الموريكس دور 2024؟ (فيديو)

تألقت النجمات بمجموعة من الإطلالات المميزة التي زينت السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الموريكس دور للعام 2024 الذي أقيم في كازينو لبنان في 21 كانون الأول الفائت والذي عُرض مباشرة عبر الـLBCI.وبالحديث عن أفضل الإطلالات، حلّت المؤثرة الكويتية شوق الشيرازي في المرتبة الخامسة عن فئة "أفضل إطلالة نسائية في الموريكس دور للعام 2024"، تلتها الفنانة اللبنانية عبير نعمة في المرتبة الرابعة، ملكة جمال لبنان للعام 2024 ندى كوسا في المرتبة الثالثة، والممثلة اللبنانية ورد الخال في المرتبة الثانية.فمن هي الفنانة التي حصدت لقب صاحبة أفضل إطلالة نسائية في حفل توزيع جوائز الموريكس دور للعام 2024؟للمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو أدناه: