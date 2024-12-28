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من هو صاحب "أفضل إطلالة رجالية" بين النجوم في حفل الموريكس دور 2024؟ (فيديو)

فنّ
2024-12-28 | 07:04
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من هو صاحب "أفضل إطلالة رجالية" بين النجوم في حفل الموريكس دور 2024؟ (فيديو)

من هو صاحب "أفضل إطلالة رجالية" بين النجوم في حفل الموريكس دور 2024؟ (فيديو)

تميّز النجوم باختيارهم مجموعة من الإطلالات الأنيقة واللافتة التي زينت السجادة الحمراء خلال حضورهم حفل توزيع جوائز الموريكس دور للعام 2024 الذي عُرض مباشرة عبر شاشة الـLBCI.

وفي التفاصيل، حلّ الإعلامي شربل راجي في المرتبة الخامسة عن فئة "أفضل إطلالة رجالية في الموريكس دور للعام 2024"، الفنان العراقي سيف نبيل في المرتبة الرابعة، رجل الأعمال اللبناني وليد باز في المرتبة الثالثة والنجم اللبناني وليد توفيق في المرتبة الثانية.

أما "صاحب أفضل إطلالة رجالية" في حفل توزيع جوائز الموريكس دور للعام 2024، فهو الإعلامي والممثل وسام حنا.
 

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