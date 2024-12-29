شائعات حول انفصال نجمة مشهورة عن زوجها... فهل تعاني من "قلب مكسور"؟

أثارت جيسيكا سيمبسون، المغنية البالغة من العمر 44 عامًا، تكهنات حول احتمالية طلاقها بعد أن ظهرت يوم الجمعة بدون خاتم زواجها خلال نزهة سينمائية مع طفليها الأكبر سنًا في كالاباساس الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

اختارت سيمبسون إطلالة ملفتة للنظر، حيث ارتدت معطفًا برتقاليًا مزينًا بتفاصيل منقوشة، نسقته مع بنطال جينز وحذاء أنيق. وخلال النزهة، ظهرت ابنتها ماكسويل، البالغة من العمر 12 عامًا، وهي ترتدي بدلة رياضية رمادية وتحمل سماعات رأس، بينما تبعها شقيقها آيس، البالغ من العمر 10 سنوات، مرتديًا سترة حمراء وسروالًا أزرق.

لوحظ غياب ابنتها الصغرى بيردي ماي، البالغة من العمر 5 سنوات، عن هذه النزهة العائلية.

يأتي ظهور سيمبسون هذا بعد تقارير إعلامية تحدثت عن انفصالها عن زوجها إريك جونسون. وذكرت مصادر مقربة أن النجمة تعاني من "قلب مكسور" بسبب الشائعات حول انتهاء زواجهما.

رغم الجدل، لم تصدر سيمبسون أي تصريح رسمي بشأن حالة علاقتها، لكن ظهورها الأخير أثار مزيدًا من التساؤلات حول حقيقة الأوضاع داخل حياتها الشخصية.