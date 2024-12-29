وفاة والدة الفنان اللبناني المغترب "مساري" (صور)

أعلن النجم اللبناني المغترب "مساري" عبر حسابه الرسمي على إنستغرام خبر وفاة والدته، السيدة جومانا رعد، في رسالة مؤثرة تعكس عمق حزنه وألمه.

شارك مساري صورة تجمعه بوالدته، معلقًا: "بقلب مثقل أنعى والدتي الحبيبة جومانا رعد. الكلمات تعجز عن وصف حجم الخسارة التي أشعر بها عندما أودع المرأة التي شكّلت حياتي بحبها وحكمتها وقوتها التي لا مثيل لها."

وتابع: "لقد أثرت بدفئها ولطفها في كل من حولها، وستبقى ذكراها خالدة في قلوبنا إلى الأبد. أسأل الله أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته. أرجو أن تذكروها في صلواتكم. أحبك ماما واشتقت لك كثيرًا."

واختتم رسالته بالقول: "إنا لله وإنا إليه راجعون."

كما نشر عبر خاصية القصص القصيرة صورة لورقة النعي، مرفقة بصورة عائلية بالأبيض والأسود، مع تعليق: "ارقدي بسلام يا أمي."