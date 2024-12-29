نشرت النجمة المصرية فيفي عبده عبر حسابها الرسمي خبرًا مؤلمًا تعلن فيه وفاة الفنان المصري الكبير أحمد عدوية، مرفقة الخبر بصورة له.

وكتبت في تعليقها: "إنا لله وإنا إليه راجعون. خبر حزين جدًا... توفي إلى رحمة الله أخي وصديق العمر الفنان الكبير أحمد عدوية. ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة، ويصبر أولاده وأحباءه يا رب. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة."

بوفاة أحمد عدوية، فقد الفن المصري رمزًا كبيرًا ترك بصمة لا تُنسى في عالم الطرب الشعبي. رحم الله روحه وأسكنه فسيح جناته.