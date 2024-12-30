تطور جديد في قضية وفاة المغني ليام باين... النيابة العامة توجه الاتهام لخمسة أشخاص

تطور جديد في قضية وفاة المغني ليام باين... النيابة العامة توجه الاتهام لخمسة أشخاص

وجّه القضاء الأرجنتيني الاتهام لخمسة أشخاص في قضية وفاة المغني البريطاني ليام باين إثر سقوطه من شرفة غرفته بالفندق في تشرين الأول، وأمر بحبس اثنين منهم احتياطيا، على ما أفادت النيابة العامة الاثنين.



وقالت النيابة في بيان إن "ثلاثة من المتهمين وُجّهت اليهم تهمة القتل غير العمد من دون حبسهم احتياطيا، بينما وُجّهت إلى اثنين آخرين تهمة تزويد مخدرات مع حبسهما بشكل احتياطي".



وقضى باين في 16 تشرين الأول إثر سقوطه من شرفة غرفته في أحد فنادق بوينوس آيرس عاصمة الأرجنتين. وكانت النيابة العامة الأرجنتينية أعلنت أن باين تعاطى الكحول والكوكايين وتناول مضادات للاكتئاب قبل وفاته وأشارت إلى المتّهمين مستخدمة الأحرف الاولى من أسمائهم.



وذكرت أنّ "آر ال ان وهو ممثل الضحية وكان يرافقه في هذه الرحلة إلى بوينس آيرس لتجديد تأشيرة دخوله إلى الولايات المتحدة، ومديرة الفندق جاي ايه ام والمسؤول عن الاستقبال في الفندق ايه آر جاي، هم المتهمون الثلاثة بالقتل غير العمد (...) وهي تهمة يُعاقَب عليها بالسجن بين سنة وخمس سنوات".



ووُجه الى موظف في الفندق هو المدعو ايه دي بي والى نادل التقاه باين في بوينس آيرس هو بي ان بي تهمة "تزويد المخدرات" التي يعاقَب عليها بالسجن بين أربعة وخمسة عشر عاما، ووُضعا في الحبس الاحتياطي.



وفي تشرين الثاني، أعلنت النيابة العامة الأرجنتينية أن باين تعاطى الكحول والكوكايين وتناول مضادات للاكتئاب قبل وفاته، مشيرة إلى أن ثلاثة أشخاص اتُهموا بتوفير مواد مخدّرة له، من دون التطرق إلى أسمائهم.



والقرار الصادر الاثنين يعني أنّ الأشخاص الخمسة سيمثلون امام المحكمة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

