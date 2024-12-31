وسام حنا يفاجئ جناح فاخوري بهدية مميزة في ختام العام... ما هي؟ (فيديو)

اختتم مقدم البرامج والممثل وسام حنا عام 2024 بحلقة خاصة ومميزة، حيث خصص يوما طويلا للتواصل مع الجمهور في مختلف المناطق اللبنانية، مقدمًا لهم جوائز مالية وعينية بمناسبة العام الجديد عبر شاشة الـLBCI.

تميزت الحلقة بأجواءها العفوية، خاصة عندما تلق اتصالاً مباشراً عبر هاتفه الخاص من الممثلة القديرة جناح فاخوري، خلال وجوده في العربة التي جالت على المناطق اللبنانية. عبّرت فاخوري عن تهانيها بمناسبة السنة الجديدة وأشادت بالحلقة الفريدة من نوعها.

وفي موقف عفوي وملفت، ألمحت الممثلة إلى أن هاتفها "يلفظ أنفاسه الأخيرة"، فما كان من وسام إلا أن قدّم لها هاتفاً جديداً كهدية، ضمن الجوائز التي وزّعت خلال الحلقة احتفالاً باستقبال عام 2025.