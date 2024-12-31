أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
5
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
5
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد نزاع دام 8 سنوات... براد بيت وأنجلينا جولي يوقّعان اتفاق طلاق
فنّ
2024-12-31 | 04:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد نزاع دام 8 سنوات... براد بيت وأنجلينا جولي يوقّعان اتفاق طلاق
وقّع النجمان السينمائيان براد بيت وأنجلينا جولي اتفاق طلاق الاثنين، على ما أفادت مجلة "بيبول"، في تطوّر يشكل نقطة تحوّل في مسلسل قضائي مستمر منذ ثماني سنوات.
وأكد محامي أنجلينا جولي، جيمس سايمن، هذه الأنباء لوسائل الإعلام الأميركية، موضحا أن الممثلة تسعى إلى "إيجاد السلام".
وقال "إنّ الاتفاق يندرج ضمن عملية طويلة ومستمرة انطلقت قبل ثماني سنوات"، مضيفا "بصراحة، أنجلينا مرهقة لكنها مرتاحة لأن هذه المرحلة انتهت".
وفي أيلول 2016، تقدّمت أنجلينا جولي بطلب طلاق من الممثل براد بيت الذي تزوجته عام 2014. ودخلت إجراءات طلاقهما مُذّاك معركة قانونية طويلة.
وسنة 2018، توصل الزوجان السابقان الملقبان بـ"برانجيلينا" إلى اتفاق بشأن حضانة أولادهما الستة.
وكان بيت (61 عاما) أقام أيضا دعوى على جولي (49 عاما) للطعن في بيعها أسهمها في حقل كرمة لإنتاج النبيذ يملكانه في جنوب فرنسا.
وأقام الزوجان عام 2011 شراكة مع عائلة بيران الفرنسية التي تعمل في زراعة الكرمة لإنتاج نبيذ "ميرافال كوت دو بروفانس"، على اسم قصرهما في بلدة فال (قرب كورانس في مقاطعة فار بجنوب شرق فرنسا).
واتهم بيت زوجته السابقة بأن لديها "نوايا إيذاء" حياله بإقدامها على بيع العقار لرجل الأعمال الروسي يوري شيفلر.
بدورها، اتهمت جولي زوجها السابق بتعنيف اثنين من أولادهما خلال شجار بينه وبينها في طائرة خاصة عام 2016، بحسب ما ورد في وثائق قضائية قُدمت إلى القضاء الأميركي.
ويعود اللقاء بين الزوجين إلى العام 2004 خلال تصوير فيلم "مستر أند مسز سميث" الذي أديا فيه دور زوجين. وكان بيت لا يزال يومذاك متزوجا الممثلة جنيفر أنيستون.
آخر الأخبار
فنّ
سنوات...
وأنجلينا
يوقّعان
اتفاق
التالي
وفاة نجم سلسلة "حرب النجوم" أنغوس ماكينيس
وسام حنا يفاجئ جناح فاخوري بهدية مميزة في ختام العام... ما هي؟ (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-12-25
حماس: إسرائيل وضعت "شروطًا جديدة" أدت إلى تأجيل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار
أخبار دولية
2024-12-25
حماس: إسرائيل وضعت "شروطًا جديدة" أدت إلى تأجيل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار
0
أخبار دولية
2024-12-21
حماس وفصيلان آخران: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات "أقرب من أي وقت مضى"
أخبار دولية
2024-12-21
حماس وفصيلان آخران: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات "أقرب من أي وقت مضى"
0
أخبار لبنان
2024-12-19
ناجي حايك: نريد رئيسا ينفذ اتفاق وقف اطلاق النار ويطبق الدستور ويكون لديه تمثيل مسيحي
أخبار لبنان
2024-12-19
ناجي حايك: نريد رئيسا ينفذ اتفاق وقف اطلاق النار ويطبق الدستور ويكون لديه تمثيل مسيحي
0
آخر الأخبار
2024-12-19
ناجي حايك لـ"جدل": نحن بحاجة للدعم السعودي والخليجي ولكننا لا نقبل بأي تدخل ونريد رئيسا ينفذ اتفاق وقف اطلاق النار وأن يطبق الدستور وأن يكون لديه تمثيل مسيحي أو دعم من كتلة مسيحية
آخر الأخبار
2024-12-19
ناجي حايك لـ"جدل": نحن بحاجة للدعم السعودي والخليجي ولكننا لا نقبل بأي تدخل ونريد رئيسا ينفذ اتفاق وقف اطلاق النار وأن يطبق الدستور وأن يكون لديه تمثيل مسيحي أو دعم من كتلة مسيحية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
09:36
وائل كفوري يعايد جمهوره بتمنيات من القلب... وهذا ما كتبه
فنّ
09:36
وائل كفوري يعايد جمهوره بتمنيات من القلب... وهذا ما كتبه
0
فنّ
08:33
يارا: يارب إجعل أفراح السنة الجديدة تنسينا أحزان السنوات الماضية
فنّ
08:33
يارا: يارب إجعل أفراح السنة الجديدة تنسينا أحزان السنوات الماضية
0
فنّ
07:29
وفاة السيناريست المصري بشير الديك عن 80 عاما
فنّ
07:29
وفاة السيناريست المصري بشير الديك عن 80 عاما
0
فنّ
07:05
خلاف في استوديو الـLBCI بين رولا بقسماطي وريان حركة... ماذا حصل؟ (فيديو)
فنّ
07:05
خلاف في استوديو الـLBCI بين رولا بقسماطي وريان حركة... ماذا حصل؟ (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
16:00
"عشنا الوجع بفرح"... إصرار شادي يمنحه الحياة من جديد: قصة ملهمة عنوانها الأمل
اخبار البرامج
16:00
"عشنا الوجع بفرح"... إصرار شادي يمنحه الحياة من جديد: قصة ملهمة عنوانها الأمل
0
آخر الأخبار
03:48
غانتس: نتنياهو يولي أهمية لبقاء حكومته واستمرارها أكثر من إعادة المختطفين
آخر الأخبار
03:48
غانتس: نتنياهو يولي أهمية لبقاء حكومته واستمرارها أكثر من إعادة المختطفين
0
أخبار لبنان
16:24
القائم بأعمال سفارة سوريا: توقفنا عن إصدار جوازات السفر منذ ٨ كانون الأول
أخبار لبنان
16:24
القائم بأعمال سفارة سوريا: توقفنا عن إصدار جوازات السفر منذ ٨ كانون الأول
0
أمن وقضاء
03:40
ينشطان بسرقة المنازل بواسطة الكسر والخلع في الميّة وميّة... فوقعا في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب
أمن وقضاء
03:40
ينشطان بسرقة المنازل بواسطة الكسر والخلع في الميّة وميّة... فوقعا في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اللبنانيون يتحدون الظروف للاحتفال بليلة رأس السنة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اللبنانيون يتحدون الظروف للاحتفال بليلة رأس السنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
عادات وتقاليد عيد رأس السنة حول العالم تختلف ولكن الأمنيات نفسها
تقارير نشرة الاخبار
13:46
عادات وتقاليد عيد رأس السنة حول العالم تختلف ولكن الأمنيات نفسها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إسرائيل تحقق في السلم ما لم تحققه في الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إسرائيل تحقق في السلم ما لم تحققه في الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ليلة رأس السنة استثنائية على شاشة الـLBCI: جوائز وهدايا وجولة على الطرقات... انتظرونا!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ليلة رأس السنة استثنائية على شاشة الـLBCI: جوائز وهدايا وجولة على الطرقات... انتظرونا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قضية عودة السكان الى شمال إسرائيل تشكل هاجسا لدى المسؤولين الإسرائيليين
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قضية عودة السكان الى شمال إسرائيل تشكل هاجسا لدى المسؤولين الإسرائيليين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الإستحقاق الرئاسي إتصالات محلية ووفود منتظرة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الإستحقاق الرئاسي إتصالات محلية ووفود منتظرة
0
أخبار دولية
13:15
أحمد الشرع والقرار 2254: هل بدأ مسار جديد في سوريا؟
أخبار دولية
13:15
أحمد الشرع والقرار 2254: هل بدأ مسار جديد في سوريا؟
0
أخبار دولية
13:10
قنبلة ديبلوماسية إسمها: عبد الرحمن القرضاوي
أخبار دولية
13:10
قنبلة ديبلوماسية إسمها: عبد الرحمن القرضاوي
0
أخبار دولية
13:00
القرضاوي المقيم في تركيا والمطلوب في مصر والامارات موقوف في عدلية ييروت
أخبار دولية
13:00
القرضاوي المقيم في تركيا والمطلوب في مصر والامارات موقوف في عدلية ييروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:51
أدرعي: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها
أخبار لبنان
03:51
أدرعي: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها
2
صحف اليوم
00:24
باسيل لـ"الجمهورية": جعجع هو من يمتلك الشرعية الشعبية وله الأولوية
صحف اليوم
00:24
باسيل لـ"الجمهورية": جعجع هو من يمتلك الشرعية الشعبية وله الأولوية
3
فنّ
07:05
خلاف في استوديو الـLBCI بين رولا بقسماطي وريان حركة... ماذا حصل؟ (فيديو)
فنّ
07:05
خلاف في استوديو الـLBCI بين رولا بقسماطي وريان حركة... ماذا حصل؟ (فيديو)
4
صحف اليوم
00:12
جعجع يطلب من التيار: رشّحوني للرئاسة! (الأخبار)
صحف اليوم
00:12
جعجع يطلب من التيار: رشّحوني للرئاسة! (الأخبار)
5
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
6
أمن وقضاء
11:36
الجيش: توقيف 31 مواطناً في مختلف المناطق اللبنانية ضمن إطار التدابير الأمنية
أمن وقضاء
11:36
الجيش: توقيف 31 مواطناً في مختلف المناطق اللبنانية ضمن إطار التدابير الأمنية
7
فنّ
15:14
كارمن بصيبص تُرزق بمولودتها الأولى... ما الاسم الذي اختارته لها؟ (صورة)
فنّ
15:14
كارمن بصيبص تُرزق بمولودتها الأولى... ما الاسم الذي اختارته لها؟ (صورة)
8
علوم وتكنولوجيا
14:00
إعصار وشيك وشديد القوة يثير قلق العلماء... هذا ما حذّروا منه
علوم وتكنولوجيا
14:00
إعصار وشيك وشديد القوة يثير قلق العلماء... هذا ما حذّروا منه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More