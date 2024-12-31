وفاة نجم سلسلة "حرب النجوم" أنغوس ماكينيس

رحل عن عالمنا الممثل أنغوس ماكينيس، المعروف بدوره كقائد ذهبي جون "الهولندي" فاندر في الفيلم الشهير Star Wars: A New Hope، عن عمر يناهز 77 عامًا.

وأعلنت عائلته نبأ وفاته، التي وقعت في 23 كانون الأول 2024، عبر بيان نشر على حسابه الرسمي على فيسبوك.

وجاء في البيان: "إلى جميع محبي أنغوس في جميع أنحاء العالم، بقلوب مكسورة نشارككم هذا الخبر الحزين: أنغوس ماكينيس، الزوج الحبيب، الأب، الجد، الأخ، العم، الصديق، والممثل، توفي في 23 كانون الأول 2024".

وأضاف البيان: "أثر عمله في حياة عدد لا يحصى من الأشخاص، وكان فخورًا جدًا بمشاركته في قصص لا تزال تلامس قلوب الجماهير في جميع أنحاء العالم".

لم يتم الكشف عن سبب الوفاة، لكن ذكراه ستظل حاضرة لدى عشاق السينما، خاصة محبي سلسلة "حرب النجوم"، التي تعد واحدة من أكثر الأعمال تأثيرًا في تاريخ السينما.