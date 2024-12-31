صورة تجمع الشامي وتامر حسني: "شكراً ع نصايحك"... فكيف ردّ الأخير؟

شارك النجم السوري الشامي متابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صورة جمعته بالفنان المصري تامر حسني، موجهًا له رسالة شكر مليئة بالمودة والتقدير.

كتب الشامي في رسالته: "نجم بفنك وبأخلاقك، شكراً ع محبتك وكلامك ونصايحك".

ولم يتأخر تامر حسني في الرد، حيث علّق قائلاً: "أنت حبيبي وكمان قريبي... يا نجم المستقبل، ربنا يحميك ويحفظك، وكل يوم انجح أكتر من اللي قبله يا شامي".

التفاعل الودي بين النجمين لاقى إعجاب المتابعين، وعكس الروح الجميلة التي تجمعهما، ليؤكد أن الفن لا يقتصر فقط على الإبداع، بل يمتد ليشمل علاقات إنسانية مبنية على الاحترام والدعم المتبادل.