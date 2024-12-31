خلاف في استوديو الـLBCI بين رولا بقسماطي وريان حركة... ماذا حصل؟ (فيديو)

نشب خلاف طفيف في استوديو الـLBCI خلال الحلقة الخاصة بمناسبة السنة الجديدة 2025، بين مقدمة الحلقة رولا بقسماتي وضيفتها الممثلة ريان حركة، حيث بدا للوهلة الأولى أنه خلاف حقيقي أمام المشاهدين.

في بداية الحلقة، ظهرت السيدتان في الاستوديو حيث أوضحت رولا لضيفتها أنها ستكون الوحيدة المسؤولة عن استقبال المكالمات، بينما لن يكون لريان دور في ذلك. لكن ريان ردّت قائلة إنها تم إبلاغها مسبقًا بأنها ستكون مسؤولة عن تلقي المكالمات أيضًا.

وبعد نقاش قصير، أكدت رولا أن دورها هو تقديم الحلقة فقط، مما أدى إلى مشاجرة خفيفة بينهما. لكن بعد لحظات، تبين أن هذا المشهد لم يكن إلا جزءًا من تمثيلية لإمتاع الجمهور، حيث كشفت كل من رولا وريان أنهما كانتا تتلاعبان بالمشاهدين في دقائق فكاهية.

المشهد التمثيلي أضاف لمسة من المرح إلى الحلقة، ليؤكد مرة أخرى قدرة الـLBCI على جذب انتباه جمهورها بروح الفكاهة والإبداع.