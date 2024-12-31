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وفاة السيناريست المصري بشير الديك عن 80 عاما
فنّ
2024-12-31 | 07:29
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وفاة السيناريست المصري بشير الديك عن 80 عاما
أعلنت نقابة المهن السينمائية في مصر الثلاثاء إن السيناريست بشير الديك توفي عن 80 عاما بعد صراع مع المرض.
وكان الديك قد نقل إلى المستشفى في تشرين الثاني بعد تعرضه لوعكة صحية إلا أن حالته لم تتحسن كثيرا.
ونعاه المركز الكاثوليكي المصري للسينما ووزارة الثقافة ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي وعدد من المؤسسات الفنية والثقافية.
وكتب مدير التصوير سعيد شيمي (81 عاما) على صفحته بفيسبوك "مع السلامة يا بشير الديك... نلتقي إن شاء الله مع كل الأحبة ممن سبقوا.. مع السلامة أيها العظيم".
وأضاف "أنت جوهرة الكتابة للسينما في جيلنا.. عبرت عنا وكثيرين يرددون حوارك الملهم على لسان أبطال الأفلام.. مع السلامة ابن مصر البار".
ولد الديك عام 1944 بمحافظة دمياط وتخرج في كلية التجارة قبل أن تظهر موهبته في الكتابة من خلال نشر القصص القصيرة في بعض الصحف والمجلات المحلية وهو ما أفسح المجال أمامه لاحقا للكتابة للسينما والتلفزيون.
كتب سيناريو وحوار مجموعة من أهم الأفلام المصرية منها (موعد على العشاء) بطولة سعاد حسني و(سواق الأتوبيس) بطولة نور الشريف ومرفت أمين و(النمر الأسود) بطولة أحمد زكي و(الحريف) بطولة عادل إمام.
أثارت بعض أفلامه الجدل لجرأة القضايا التي طرحتها على الشاشة مثل فيلم (ضد الحكومة) الذي تناول ملف مافيا التعويضات، وفيلم (ناجي العلي) الذي أنتجه وقام ببطولته الفنان نور الشريف ومنعت معظم الدول العربية عرضه.
كما كتب للتلفزيون مسلسلات من بينها (أماكن في القلب) و(ظل المحارب) و(الناس في كفر عسكر) و(حرب الجواسيس).
خاض تجربة الإخراج إلى جانب الكتابة في فيلم (الطوفان) بطولة محمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوي وسمية الألفي عام 1985 وفي فيلم الرسوم المتحركة (الفارس والأميرة) عام 2019.
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