يارا: يارب إجعل أفراح السنة الجديدة تنسينا أحزان السنوات الماضية

يارب إجعل أفراح السنة الجديدة تنسينا أحزان السنوات الماضية.

يا رب إملأها بالسلام والأمان، واملأ نفوسنا تقوى وإيمان.

يا رب بارك شعوب الأرض، واجعل الخير يغلب الشرّ.

لتكن هديتك لكلّ منا حسب إحتياجاته. فتستجيب إلى صلواته وتحقّق طلباته.

فتعطي المرضى شفاءً، والحزانى عزاءً، واليائسين… — Yara (@yara_lb) December 31, 2024

كتبت الفنانة يارا في حسابها عبر منصة إكس منشورا عبرت من خلاله عن تمنياتها للسنة الجديدة.وجاء في المنشور: "يارب إجعل أفراح السنة الجديدة تنسينا أحزان السنوات الماضية.... يا رب إملأها بالسلام والأمان، واملأ نفوسنا تقوى وإيمان.... يا رب بارك شعوب الأرض، واجعل الخير يغلب الشرّ... لتكن هديتك لكلّ منا حسب إحتياجاته. فتستجيب إلى صلواته وتحقّق طلباته.... فتعطي المرضى شفاءً، والحزانى عزاءً، واليائسين رجاءً…يا رب، لِتكـون هذه السنة سنة خيـر وسلام ومحبة وسعادة للجميع ...".