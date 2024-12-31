يارا: يارب إجعل أفراح السنة الجديدة تنسينا أحزان السنوات الماضية

يارب إجعل أفراح السنة الجديدة تنسينا أحزان السنوات الماضية.
يا رب إملأها بالسلام والأمان، واملأ نفوسنا تقوى وإيمان.
يا رب بارك شعوب الأرض، واجعل الخير يغلب الشرّ.
لتكن هديتك لكلّ منا حسب إحتياجاته. فتستجيب إلى صلواته وتحقّق طلباته.
فتعطي المرضى شفاءً، والحزانى عزاءً، واليائسين…
— Yara (@yara_lb) December 31, 2024
يارب إجعل أفراح السنة الجديدة تنسينا أحزان السنوات الماضية.
يا رب إملأها بالسلام والأمان، واملأ نفوسنا تقوى وإيمان.
يا رب بارك شعوب الأرض، واجعل الخير يغلب الشرّ.
لتكن هديتك لكلّ منا حسب إحتياجاته. فتستجيب إلى صلواته وتحقّق طلباته.
فتعطي المرضى شفاءً، والحزانى عزاءً، واليائسين…