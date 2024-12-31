القديرة وفاء طربيه تعايد وسام حنا مباشرةً على الهواء بكلمات من القلب (فيديو)

في لفتة مميزة، عايدت الممثلة القديرة وفاء طرباي مقدم البرامج وسام حنا، الذي تولى تقديم الحلقة الخاصة في اليوم الأخير من العام لتوزيع الجوائز والهدايا على اللبنانيين في مختلف المناطق.

وخلال البث المباشر، اتصلت وفاء بوسام عبر هاتفه الخاص، موجهة له كلمات مليئة بالمحبة بمناسبة حلول العام الجديد 2025. هذه اللفتة المؤثرة تركت أثراً كبيراً في قلب وسام، المعروف بقربه من الجماهير ومحبتهم له.

اتصال وفاء أضاف لمسة إنسانية مميزة إلى أجواء الحلقة، ليؤكد من جديد أهمية القيم الإيجابية والمحبة التي تجمع بين نجوم الفن والإعلام.