أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

القديرة وفاء طربيه تعايد وسام حنا مباشرةً على الهواء بكلمات من القلب (فيديو)

فنّ
2024-12-31 | 09:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
القديرة وفاء طربيه تعايد وسام حنا مباشرةً على الهواء بكلمات من القلب (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
القديرة وفاء طربيه تعايد وسام حنا مباشرةً على الهواء بكلمات من القلب (فيديو)

في لفتة مميزة، عايدت الممثلة القديرة وفاء طرباي مقدم البرامج وسام حنا، الذي تولى تقديم الحلقة الخاصة في اليوم الأخير من العام لتوزيع الجوائز والهدايا على اللبنانيين في مختلف المناطق.

وخلال البث المباشر، اتصلت وفاء بوسام عبر هاتفه الخاص، موجهة له كلمات مليئة بالمحبة بمناسبة حلول العام الجديد 2025. هذه اللفتة المؤثرة تركت أثراً كبيراً في قلب وسام، المعروف بقربه من الجماهير ومحبتهم له.

اتصال وفاء أضاف لمسة إنسانية مميزة إلى أجواء الحلقة، ليؤكد من جديد أهمية القيم الإيجابية والمحبة التي تجمع بين نجوم الفن والإعلام.

آخر الأخبار

فنّ

وفاء طرباي

وسام حنا

رأس السنة

عام 2025

معايدة

LBCI.

LBCI التالي
وسام حنا يفاجئ جناح فاخوري بهدية مميزة في ختام العام... ما هي؟ (فيديو)
كارمن بصيبص تُرزق بمولودتها الأولى... ما الاسم الذي اختارته لها؟ (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

في ليلة رأس السنة.. اجراءات أمنية استثنائية بالرغم من حجم المعاناة المعيشية

LBCI
فنّ
10:36

"آخر صور 2024"... سيرين عبد النور في إطلالة ذهبية خاطفة للأنفاس ليلة رأس السنة (صور)

LBCI
أخبار لبنان
07:54

المفتي قبلان في رسالة رأس السنة الميلادية: مرشحنا التوافق ولن نقبل بأي تسوية تضعنا في قلب احتلال دولي سياسي

LBCI
أمن وقضاء
03:24

الجيش: للتجاوب مع الإجراءات الأمنية في مناسبة عيد رأس السنة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
13:20

ميريام فارس تختتم عام 2024 بكلمات مؤثرة: "خلّينا نستقبل السنة الجديدة إيد وحدة"

LBCI
فنّ
12:40

كارين رزق الله تعايد جمهورها بمناسبة حلول العام الجديد... هذا ما كتبته!

LBCI
فنّ
11:20

قبل ساعات من حلول العام الجديد... هذا ما تمنّته عبير نعمة!

LBCI
فنّ
11:06

كارول سماحة تودع عام 2024 على طريقتها: "ليوجه الحب والموسيقى كل نفس"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
05:57

وزارة الشؤون: تحويل المساعدة النقديّة الطارئة لذوي الإعاقة

LBCI
أمن وقضاء
09:51

الجيش: عمليات دهم وتوقيف 393 شخصًا ضمن إطار التدابير الأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

في ليلة رأس السنة.. اجراءات أمنية استثنائية بالرغم من حجم المعاناة المعيشية

LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع في أسعار المحروقات...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:42

جديد قضية عبد الرحمن القرضاوي…

LBCI
أمن وقضاء
13:41

إقتراح للعفو العام بقطبة مخفية... كبار المحكومين والمجرمين إلى الحرية أيضًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

جمعية "كلنا عيلة" تحتفل بالأعياد مع أبناء الجنوب

LBCI
أخبار دولية
13:37

بين نيويورك والرياض... المشهد الثقافي والفني كان حافلا عام 2024 رغم كل شيء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

التنجيم ظاهرة تعود إلى آلاف السنين وتتجدد على رأس كل سنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

في ليلة رأس السنة.. اجراءات أمنية استثنائية بالرغم من حجم المعاناة المعيشية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

Top 5: أبرز الاحداث في العالم خلال العام 2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

top 5: أبرز الاحداث في لبنان خلال العام 2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

الشباب اللبناني: أحلامنا لعام ٢٠٢٥

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
07:05

خلاف في استوديو الـLBCI بين رولا بقسماطي وريان حركة... ماذا حصل؟ (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:51

أدرعي: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها

LBCI
صحف اليوم
00:24

باسيل لـ"الجمهورية": جعجع هو من يمتلك الشرعية الشعبية وله الأولوية

LBCI
صحف اليوم
00:12

جعجع يطلب من التيار: رشّحوني للرئاسة! (الأخبار)

LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
15:14

كارمن بصيبص تُرزق بمولودتها الأولى... ما الاسم الذي اختارته لها؟ (صورة)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
14:00

إعصار وشيك وشديد القوة يثير قلق العلماء... هذا ما حذّروا منه

LBCI
صحف اليوم
23:51

أسرار الصحف المحلية 31-12-2024

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More