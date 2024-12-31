أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
4
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
13
o
متن
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
4
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وفاة الراقصة الجنوب إفريقية الشهيرة دادا ماسيلو عن 39 عاما
فنّ
2024-12-31 | 09:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وفاة الراقصة الجنوب إفريقية الشهيرة دادا ماسيلو عن 39 عاما
تعيش أوساط فن الرقص الثلاثاء حالة حداد إثر وفاة الراقصة ومصممة الرقصات الجنوب إفريقية الشهيرة دادا ماسيلو نهاية الأسبوع الفائت في المستشفى عن 39 عاما.
وقال ناطق باسم الأسرة في بيان إن دادا ماسيلو توفيت فجأة الأحد بعد صراع قصير مع المرض.
ماسيلو المولودة في بلدة سويتو، كانت توصف بأنها راقصة نشطة وشجاعة خرقت القواعد السائدة، وقد جلبت إيقاعات الرقص الإفريقي إلى أدوار أوروبية كلاسيكية في مسيرتها التي امتدت لعقدين.
وقالت بريدجيت الناطقة باسم العائلة فان أويرل في تصريحات أوردها البيان إن دادا ماسيلو كانت "تحترم بشدة التقاليد الموسيقية الأوروبية والمعاصرة، ولكنها لم تخف من اعتلاء المسرح والتعبير عن آرائها الخاصة، وقد غيرت بشكل فعال شكل ورؤية الرقص المعاصر في جنوب إفريقيا".
فازت ماسيلو بالكثير من الجوائز المحلية والدولية، وحصلت في أيلول على جائزة بوسيتانو ليونيد ماسين عن مجمل مسيرتها المهنية في الرقص الكلاسيكي والمعاصر.
وكتب قسم الفنون والثقافة في جامعة جوهانسبرغ "لقد أعاد عملها الرائد تشكيل عالم الرقص المعاصر وستستمر روحها في إلهام أجيال من الفنانين والجماهير".
ووصف اتحاد الرقص "دانس كونسورسيوم" الذي يتخذ مقرا في المملكة المتحدة، والذي قام بجولة مرتين مع دادا ماسيلو، وفاتها بأنها "خسارة مأسوية لعالم الرقص".
وقال "منظورها الجديد وحضورها الاستثنائي وإبداعاتها المذهلة ألهمت الجماهير والفنانين في جميع أنحاء المملكة المتحدة وحول العالم".
آخر الأخبار
فنّ
الراقصة
الجنوب
إفريقية
الشهيرة
ماسيلو
التالي
وسام حنا يفاجئ جناح فاخوري بهدية مميزة في ختام العام... ما هي؟ (فيديو)
كارمن بصيبص تُرزق بمولودتها الأولى... ما الاسم الذي اختارته لها؟ (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
07:29
وفاة السيناريست المصري بشير الديك عن 80 عاما
فنّ
07:29
وفاة السيناريست المصري بشير الديك عن 80 عاما
0
رياضة
14:20
وفاة لاعب برشلونة السابق البيروفي سوتيل عن 75 عاما
رياضة
14:20
وفاة لاعب برشلونة السابق البيروفي سوتيل عن 75 عاما
0
منوعات
2024-12-29
وفاة الكاتب والصحافي الفرنسي أوليفييه تود عن 95 عاما... إليكم أبرز أعماله
منوعات
2024-12-29
وفاة الكاتب والصحافي الفرنسي أوليفييه تود عن 95 عاما... إليكم أبرز أعماله
0
فنّ
2024-12-28
وفاة نجمة فيلم "روميو وجولييت" أوليفيا هاسي عن 73 عاما
فنّ
2024-12-28
وفاة نجمة فيلم "روميو وجولييت" أوليفيا هاسي عن 73 عاما
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
13:20
ميريام فارس تختتم عام 2024 بكلمات مؤثرة: "خلّينا نستقبل السنة الجديدة إيد وحدة"
فنّ
13:20
ميريام فارس تختتم عام 2024 بكلمات مؤثرة: "خلّينا نستقبل السنة الجديدة إيد وحدة"
0
فنّ
12:40
كارين رزق الله تعايد جمهورها بمناسبة حلول العام الجديد... هذا ما كتبته!
فنّ
12:40
كارين رزق الله تعايد جمهورها بمناسبة حلول العام الجديد... هذا ما كتبته!
0
فنّ
11:20
قبل ساعات من حلول العام الجديد... هذا ما تمنّته عبير نعمة!
فنّ
11:20
قبل ساعات من حلول العام الجديد... هذا ما تمنّته عبير نعمة!
0
فنّ
11:06
كارول سماحة تودع عام 2024 على طريقتها: "ليوجه الحب والموسيقى كل نفس"
فنّ
11:06
كارول سماحة تودع عام 2024 على طريقتها: "ليوجه الحب والموسيقى كل نفس"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
05:57
وزارة الشؤون: تحويل المساعدة النقديّة الطارئة لذوي الإعاقة
اقتصاد
05:57
وزارة الشؤون: تحويل المساعدة النقديّة الطارئة لذوي الإعاقة
0
أمن وقضاء
09:51
الجيش: عمليات دهم وتوقيف 393 شخصًا ضمن إطار التدابير الأمنية
أمن وقضاء
09:51
الجيش: عمليات دهم وتوقيف 393 شخصًا ضمن إطار التدابير الأمنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
في ليلة رأس السنة.. اجراءات أمنية استثنائية بالرغم من حجم المعاناة المعيشية
تقارير نشرة الاخبار
13:12
في ليلة رأس السنة.. اجراءات أمنية استثنائية بالرغم من حجم المعاناة المعيشية
0
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:42
جديد قضية عبد الرحمن القرضاوي…
أخبار دولية
13:42
جديد قضية عبد الرحمن القرضاوي…
0
أمن وقضاء
13:41
إقتراح للعفو العام بقطبة مخفية... كبار المحكومين والمجرمين إلى الحرية أيضًا
أمن وقضاء
13:41
إقتراح للعفو العام بقطبة مخفية... كبار المحكومين والمجرمين إلى الحرية أيضًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جمعية "كلنا عيلة" تحتفل بالأعياد مع أبناء الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جمعية "كلنا عيلة" تحتفل بالأعياد مع أبناء الجنوب
0
أخبار دولية
13:37
بين نيويورك والرياض... المشهد الثقافي والفني كان حافلا عام 2024 رغم كل شيء
أخبار دولية
13:37
بين نيويورك والرياض... المشهد الثقافي والفني كان حافلا عام 2024 رغم كل شيء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
التنجيم ظاهرة تعود إلى آلاف السنين وتتجدد على رأس كل سنة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
التنجيم ظاهرة تعود إلى آلاف السنين وتتجدد على رأس كل سنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
في ليلة رأس السنة.. اجراءات أمنية استثنائية بالرغم من حجم المعاناة المعيشية
تقارير نشرة الاخبار
13:12
في ليلة رأس السنة.. اجراءات أمنية استثنائية بالرغم من حجم المعاناة المعيشية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
Top 5: أبرز الاحداث في العالم خلال العام 2024
تقارير نشرة الاخبار
13:09
Top 5: أبرز الاحداث في العالم خلال العام 2024
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
top 5: أبرز الاحداث في لبنان خلال العام 2024
تقارير نشرة الاخبار
13:07
top 5: أبرز الاحداث في لبنان خلال العام 2024
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الشباب اللبناني: أحلامنا لعام ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الشباب اللبناني: أحلامنا لعام ٢٠٢٥
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
07:05
خلاف في استوديو الـLBCI بين رولا بقسماطي وريان حركة... ماذا حصل؟ (فيديو)
فنّ
07:05
خلاف في استوديو الـLBCI بين رولا بقسماطي وريان حركة... ماذا حصل؟ (فيديو)
2
أخبار لبنان
03:51
أدرعي: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها
أخبار لبنان
03:51
أدرعي: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها
3
صحف اليوم
00:24
باسيل لـ"الجمهورية": جعجع هو من يمتلك الشرعية الشعبية وله الأولوية
صحف اليوم
00:24
باسيل لـ"الجمهورية": جعجع هو من يمتلك الشرعية الشعبية وله الأولوية
4
صحف اليوم
00:12
جعجع يطلب من التيار: رشّحوني للرئاسة! (الأخبار)
صحف اليوم
00:12
جعجع يطلب من التيار: رشّحوني للرئاسة! (الأخبار)
5
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
6
فنّ
15:14
كارمن بصيبص تُرزق بمولودتها الأولى... ما الاسم الذي اختارته لها؟ (صورة)
فنّ
15:14
كارمن بصيبص تُرزق بمولودتها الأولى... ما الاسم الذي اختارته لها؟ (صورة)
7
علوم وتكنولوجيا
14:00
إعصار وشيك وشديد القوة يثير قلق العلماء... هذا ما حذّروا منه
علوم وتكنولوجيا
14:00
إعصار وشيك وشديد القوة يثير قلق العلماء... هذا ما حذّروا منه
8
صحف اليوم
23:51
أسرار الصحف المحلية 31-12-2024
صحف اليوم
23:51
أسرار الصحف المحلية 31-12-2024
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More