مع نهاية عام 2024... باسم مغنية: روحة بلا رجعة

روحة بلا رجعة

#٢٠٢٤ — Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) December 31, 2024

كتب الممثل اللبناني باسم مغنية منشوراً عبر حسابه على إكس، ودّع من خلاله عام 2024 قبل ساعات قليلة من حلول العام الجديد.وكتب مغنية في المنشور: "روحة بلا رجعة".