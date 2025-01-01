سيرين عبد النور وورد الخال تحتفلان معًا بالعام الجديد... هكذا بدت الأجواء (فيديو وصور)

سيرين عبد النور وورد الخال تحتفلان معًا بالعام الجديد... هكذا بدت الأجواء (فيديو وصور)



في أجواء ساحرة مليئة بالحب والفرح، احتفلت النجمة سيرين عبد النور بحلول السنة الجديدة برفقة زوجها فريد رحمة والممثلة ورد الخال وزوجها الموزع الموسيقي باسم رزق وعدد من الأصدقاء.



وأطلّت كل من ورد الخال وسيرين عبد النور في مقطع فيديو لمعايدة المتابعين عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام، كما شاركتا صورة لهما مع المصمم اللبناني أنطوان قارح.