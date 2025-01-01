معايدة مميزة من معتصم النهار وعائلته للمتابعين... هذا ما تمناه بمناسبة حلول العام الجديد (صور)

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A post shared by معتصم (@moatasemalnahar)
A post shared by معتصم (@moatasemalnahar)
هالسنة غير كل السنين، ما عم نطوي صفحة عم نسكر كتاب صفحات عذاباته ما بتنعدّ، وطنا الغالي، حبيبتنا #سوريا عم تشوف النور من جديد.
يا رب الإيام الجايي تعوضنا عن كل شي مرقنا فيه، ولو قد ما كان صعب، تنسينا كل شي بشع عشناه، ومع بعض نكتب مستقبل منستحقه. #معتصم_النهار #moatasemalnahar
— معتصم (@AlNaharMoatasem) December 30, 2024
هالسنة غير كل السنين، ما عم نطوي صفحة عم نسكر كتاب صفحات عذاباته ما بتنعدّ، وطنا الغالي، حبيبتنا #سوريا عم تشوف النور من جديد.
يا رب الإيام الجايي تعوضنا عن كل شي مرقنا فيه، ولو قد ما كان صعب، تنسينا كل شي بشع عشناه، ومع بعض نكتب مستقبل منستحقه. #معتصم_النهار #moatasemalnahar