معايدة مميزة من معتصم النهار وعائلته للمتابعين... هذا ما تمناه بمناسبة حلول العام الجديد (صور)

هالسنة غير كل السنين، ما عم نطوي صفحة عم نسكر كتاب صفحات عذاباته ما بتنعدّ، وطنا الغالي، حبيبتنا #سوريا عم تشوف النور من جديد.

يا رب الإيام الجايي تعوضنا عن كل شي مرقنا فيه، ولو قد ما كان صعب، تنسينا كل شي بشع عشناه، ومع بعض نكتب مستقبل منستحقه. #معتصم_النهار #moatasemalnahar — معتصم (@AlNaharMoatasem) December 30, 2024

في أجواء عائلية دافئة، شارك الممثل السوري معتصم النهار مجموعة من الصور له برفقة زوجته لين برنجكجي وابنتهما ساندرا عشية استقبال السنة الجديدة.وفي التفاصيل، عايد معتصم النهار متابعيه بباقة من الصور العائلية كما أرفق المنشور برسالة باللغة الانكليزية مفادها: "ليدوم الحب والضحك ولتبقى الذكريات لمدى الحياة. نتمنى لكم عامًا جديدًا أكثر إشراقًا".وكان قد كتب معتصم النهار عبر حسابه على منصة إكس رسالة معبّرة جاء فيها: "هالسنة غير كل السنين، ما عم نطوي صفحة عم نسكر كتاب صفحات عذاباته ما بتنعدّ، وطنا الغالي، حبيبتنا سوريا عم تشوف النور من جديد. يا رب الإيام الجايي تعوضنا عن كل شي مرقنا فيه، ولو قد ما كان صعب، تنسينا كل شي بشع عشناه، ومع بعض نكتب مستقبل منستحقه".