من باريس... ابن جوني ديب يلفت أنظار الجمهور في أحدث ظهور له (صور)

من باريس... ابن جوني ديب يلفت أنظار الجمهور في أحدث ظهور له (صور)

شوهد جاك، ابن النجم الأميركي الشهير جوني ديب، في العاصمة الفرنسية باريس أثناء توجهه إلى منزل عائلته عشية عيد الميلاد.



وظهر جاك في الصور التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية وهو يرتدي سترة باللون الأخضر الزيتوني مع قبعة صغيرة ويحمل أكياس تسوّق مليئة بالهدايا.



ولفت جاك المعروف بحبه للعزلة ورغبته بالابتعاد عن عالم الشهرة والأضواء، أنظار الجمهور في هذا الظهور النادر نظراً للشبه الكبير بينه وبين والده.





