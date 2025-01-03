ديو غنائي قيد التحضير... ملحم زين يكشف حصريًا للـLBCI عن عمل فني سيجمعه قريبًا بالشامي! (فيديو)

ديو غنائي قيد التحضير... ملحم زين يكشف حصريًا للـLBCI عن عمل فني سيجمعه قريبًا بالشامي! (فيديو)

بعد حصوله على "تكريم لصوت متميز حامل لواء الأغنية اللبنانية والوطنية" في الموريكس دور لهذا العام، أطلّ النجم ملحم زين عقب تسلمه الجائزة ضمن مقابلة أجراها معه الإعلامي سعيد حريري.



وفي التفاصيل، عُرضت المقابلة ضمن البرنامج الصباحي "Morning Talk" حيث قدّم النجم اللبناني ملحم زين جائزته الخاصة لوطنه لبنان، وهو الذي لطالما ذكره في أغنياته وأعماله الفنية والوطنية.



وفي التفاصيل، قال ملحم زين للـLBCI إن "هذه الجائزة عبارة عن مسؤولية كبيرة تجاه الوطن"، وأضاف "هي الجائزة ما بنسبها لنفسي بس... لزملائي كمان... الكلمة مهمة جدا الكلمة هي موقف وكثار الفنانين اللي قدموا أغاني للوطن".



وعبّر ملحم زين عن قساوة المرحلة التي شهدها لبنان خلال فترة الحرب، قائلا "ما فليت من لبنان، كانت حرب شرسة وانشالله ما تنعاد".



ووجّه ملحم زين رسالة مؤثرة للشعب السوري تعليقا على التطورات الأخيرة الحاصلة في المنطقة حيث عبّر عن حبّه الكبير لهذا البلد: "أنا بتمنى لسوريا كل الخير... بلاد الشام منطقة الله بيحبها بكل ما فيها وانشالله اللي جايي يكون خير ويصير متل ما بده الشعب السوري".



وفي نهاية المقابلة، كشف ملحم زين حصريا للـLBCI أن ألبومه الجديد، الذي قد يبصر النور قريبا، يتضمن العديد من الأعمال الفنية المتنوعة بما في ذلك ديو غنائي يجمعه بالشامي.



كذلك، كشف ملحم زين أن العمل الفني سيكون بـ"اللهجة البيضاء" كما أنه يحاكي الشباب ويتضمن أسلوبه الغنائي في آنٍ.