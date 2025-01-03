أنجلينا جولي تكشف سّرّاً عنها: "دخلت عالم التمثيل لهذا السبب"

كشفت النجمة العالمية أنجلينا جولي أنها دخلت عالم التمثيل في البداية لتحقق حلم والدتها بأن تصبح ممثلة.

وقالت الممثلة في مقابلة مع مجلة W: "بدأت التمثيل لأن ذلك كان حلم والدتي."

وأوضحت أن والدتها، الراحلة مارشيلين بيرتراند، كانت تسعى لمهنة التمثيل، لكنها قررت التركيز على تربية أطفالها بعد طلاقها وهي في سن 25 ومعها طفلان.

وأضافت جولي، البالغة من العمر 49 عامًا، أن والدتها لم تجعلها تشعر أن الأمومة كانت تضحية، بل كانت تحب دورها كأم متفرغة. وقالت: "لكنها كانت تريد حقًا أن أصبح ممثلة."

وتابعت: "لا أتذكر أنني اتخذت القرار بنفسي، لكنني أتذكر أن ذلك كان يسعد والدتي. لقد كانت والدتي مديرة أعمالي، وكنا نشكل فريقًا."

واعترفت الحائزة على جائزة الأوسكار بأنها لطالما أرادت شراء منزل لوالدتها، وأنها بدأت بالفعل تسدد الفواتير نيابة عنها.