توقيف رجل يُشتبه بتزويده المغني ليام باين بالمخدرات قبل وفاته

أوقفت الشرطة الأرجنتينية أحد شخصين متهمين بتزويد المغني البريطاني ليام باين بالمخدرات قبل وفاته في تشرين الأول 2024 في أحد فنادق العاصمة بوينوس آيرس، على ما أفادت مصادر في الشرطة وكالة فرانس برس الجمعة.



الرجل، الذي عُرّف عنه باسم برايان بايز (24 عاما)، متهم بتسليم الكوكايين إلى ليام باين قبل يومين من سقوط المغني من شرفة غرفته في الفندق، وهو واحد من خمسة أشخاص متهمين في هذه القضية.



وفتّشت الشرطة منزل بايز الواقع في بودج بمقاطعة بوينوس آيرس، وأُحيل الموقوف للمثول أمام المحكمة.



وأعلن الادعاء الاثنين أن بايز "متهم بتسليم الكوكايين" للمغني باين الذي زاره في فندقه في 14 تشرين الأول و"رافقه إلى الغرفة 310، ودخل معه الغرفة"، حيث بقي لمدة خمس ساعات تقريبا.



وقال بايز لقناة "تيليفي نوتيثياس" Telefe Noticias "لقد أمضينا الليل (...) حدث شيء حميم".



وفي تشرين الثاني، نفى برايان بايز في مقابلة أن يكون قدّم المخدرات لباين، لكنه اعترف بأنه قابله وأمضى وقتا معه في غرفته.



وخلصت المحاكم الأرجنتينية إلى أنه "قدّم مخدرات مقابل المال"، وأمرت الاثنين بالحبس الاحتياطي لاثنين من الأشخاص الخمسة الملاحقين في القضية، بينهم بايز.



وأعلنت النيابة العامة أن "ثلاثة من المتهمين وُجّهت إليهم من دون توقيف احتياطي تهمة القتل الخطأ، ووُجهت إلى الاثنين الآخرين تهمة ترويج المخدرات" مع الحبس الاحتياطي.



والمتهمون هم "+ار ال ان+، المسؤول عن أعمال الضحية (في الأرجنتين) والذي كان يرافق باين في هذه الرحلة إلى بوينوس آيرس لتجديد تأشيرته الأميركية، ومديرة الفندق +جي ايه ام+ ومدير مكتب الاستقبال في الفندق +اي ار جي+". ويواجه هؤلاء احتمال السجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بحسب الادعاء.



وعُثر على ليام باين (31 عاما) ميتا في 16 تشرين الأول/أكتوبر بعد تعرضه إلى "صدمات متعددة" و"نزيف داخلي وخارجي" إثر سقوطه من شرفة غرفته بالفندق في بوينوس آيرس، حيث كان ينزل منذ بضعة أيام.



وبحسب التحقيق، فقد تناول باين الكحول والكوكايين ومضادات للاكتئاب قبل وفاته.