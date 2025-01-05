أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نيكي ميناج تواجه دعوى قضائية جديدة... ما علاقة مدير أعمالها السابق؟!

فنّ
2025-01-05 | 04:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نيكي ميناج تواجه دعوى قضائية جديدة... ما علاقة مدير أعمالها السابق؟!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نيكي ميناج تواجه دعوى قضائية جديدة... ما علاقة مدير أعمالها السابق؟!

نيكي ميناج تواجه دعوى قضائية جديدة... ما علاقة مدير أعمالها السابق؟!

رفع رجل يُدعى براندون جاريت، والذي ادّعى أنه مدير أعمال مغنية الراب الشهيرة نيكي ميناج السابق، دعوى قضائية ضد الأخيرة بتهمة الاعتداء والضرب.

وفي التفاصيل، ادّعى جاريت أن ميناج أرسلته في مهمة بعد حفلها الموسيقي في نيسان 2024 في ديترويت في الولايات المتحدة واستدعته إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بها لدى عودته.

وقال جاريت في الدعوى إن ميناج كانت تقوم باستجواب أعضاء فريقها بشأن مسؤولياتهم الوظيفية، مضيفاً أنها غضبت عندما علمت أنه قام بإرسال أحد الأشخاص لشراء الدواء لها.

وكشف جاريت أن نيكي صرخت في وجهه قائلةً "هل أنت مجنون؟ لقد فقدت عقلك اللعين، لو كان زوجي هنا لكان ضربك بجنون".

وتابع جاريت بالقول أن نيكي بقيت تصرخ في وجهه وأخبرته أن "حياته انتهت" قبل أن تصفعه، ما أدى إلى تطاير قبعته.

وبحسب الدعوى، اقترب فريق نيكي لاحقاً من جاريت قبل أن تطلب منه المغنية الشهيرة الخروج من الغرفة بعد سقوط المستندات من يده، وحبس نفسه داخل الحمام حرصاً على سلامته.

وادّعى جاريت أيضاً أن فريق نيكي لم يسمح له بركوب الحافلة السياحية للعودة إلى قاعدة الجولة في شيكاغو واضطر إلى البقاء في ديترويت.

المصدر
 

آخر الأخبار

فنّ

ميناج

تواجه

قضائية

جديدة...

علاقة

أعمالها

السابق؟!

LBCI التالي
"فارق الحياة بسلام أثناء نومه"... الموت يغيّب المهرّج الأميركي الشهير "بوفّو"
منعته من الكلام... فنان مصري شهير يتعرض لوعكة صحية وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-11-29

غوغل تواجه دعوى قضائية جديدة في كندا... والسبب: ممارساتها الإعلانية؟!

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-19

ناجي حايك لـ"جدل": علاقتنا مع السعودية جيدة جدا ونريد أفضل العلاقات مع سوريا الجديدة والشعب السوري هو الذي يقرر من يريد أن يمثله

LBCI
أمن وقضاء
2024-12-02

بعد الاعتداء عليه... الصحافي داوود رمال يتقدم بدعوى قضائية: لن تنجحوا في إسكاتنا

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-02

الصحافي داوود رمال من أمام قصر العدل: تقدمت بدعوى قضائية جراء الاعتداء الآثم الذي تعرضت له من قبل مجموعة حزبية خارجة عن القانون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:34

مساري يستذكر والدته الراحلة بكلمات مؤثرة: "نفتقدكِ كثيراً"

LBCI
فنّ
05:50

بعد الشائعات التي طالتها... دنيا سمير غانم تكشف حقيقة حملها

LBCI
فنّ
04:59

"فارق الحياة بسلام أثناء نومه"... الموت يغيّب المهرّج الأميركي الشهير "بوفّو"

LBCI
فنّ
03:30

منعته من الكلام... فنان مصري شهير يتعرض لوعكة صحية وهذه التفاصيل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-01-03

تفاصيل الاشكال بين الجيش اللبناني وعدد من السوريين في منطقة معربون - بعلبك

LBCI
أخبار لبنان
04:30

حمية: وزارة الأشغال تصلح الحفرة على اوتوستراد الفيدار- جبيل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:54

مقدمة النشرة المسائية 4-1-2025

LBCI
آخر الأخبار
03:22

الطائرة الإغاثية السعودية السادسة غادرت مطار الملك خالد بالرياض متجهة إلى سوريا في إطار جسر جوي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:54

اليكم مضمون لقاءات الموفد السعودي في لبنان اليوم...

LBCI
أخبار لبنان
04:50

الراعي: أيّام تفصلنا عن إنتخاب رئيس للجمهوريّة يكسب ثقة المواطنين وثقة الأسرة الدوليّة

LBCI
أخبار لبنان
04:43

وفيق صفا: ليس لدينا فيتو على قائد الجيش (فيديو الكلمة الكاملة)

LBCI
أخبار دولية
00:44

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

LBCI
أخبار دولية
13:51

الصين تفرض عقوبات على شركات أميركية لأسباب متعددة وسط تقلبات سياسية جديدة

LBCI
أخبار دولية
13:46

الكتاب يشق طريقه في العراق رغم المآسي... مبادرة ثقافية رائدة في "بلد الحرف"

LBCI
أخبار دولية
13:45

الذكاء الإصطناعي... فسحة أمل لمرضى السرطان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

إلى محبي ألعاب الفيديو... هذه فرص الـ2025

LBCI
أخبار دولية
13:40

بعض اللبنانيين لن يستطيعوا حضور حفل Coldplay في الإمارات لهذا السبب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:22

وفيق صفا من موقع اغتيال السيد حسن نصر الله: ليس لدينا فيتو على قائد الجيش والفيتو الوحيد بالنسبة لنا هو على سمير جعجع لأنه مشروع فتنة وتدميري في البلد

LBCI
منوعات
16:01

"لا أبكي لأنني خائفة أو لأنني ضعفت ولكن"... هدى شديد: لا مشكلة لدي في أن أموت باكرا وهذا ما أطلبه من الله

LBCI
أخبار دولية
13:40

بعض اللبنانيين لن يستطيعوا حضور حفل Coldplay في الإمارات لهذا السبب

LBCI
خبر عاجل
11:59

قاسم: لا يوجد جدول زمني يحدد عمل المقاومة لا بالإتفاق ولا بانتهاء مهلة الـ60 يومًا

LBCI
صحف اليوم
23:45

مصدر نيابي لـ "الأنباء الكويتية": الطريق معبّدة أمام جورج خوري إلى بعبدا واللواء البيسري "خطة ب"

LBCI
صحف اليوم
00:21

مصادر لـ"الأنباء الإلكترونية": الوفد السعودي جاء حاملاً رسالة رئاسية صارمة

LBCI
صحف اليوم
23:55

الفرزلي لـ"الأنباء الكويتية": قد نشهد قبل انعقاد جلسة الخميس أو خلالها ترتيبات إيجابية تنهي الشغور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ملف الرئاسة: تكتل نيابي جديد سيبصر النور

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More