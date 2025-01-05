نيكي ميناج تواجه دعوى قضائية جديدة... ما علاقة مدير أعمالها السابق؟!

رفع رجل يُدعى براندون جاريت، والذي ادّعى أنه مدير أعمال مغنية الراب الشهيرة نيكي ميناج السابق، دعوى قضائية ضد الأخيرة بتهمة الاعتداء والضرب.وفي التفاصيل، ادّعى جاريت أن ميناج أرسلته في مهمة بعد حفلها الموسيقي في نيسان 2024 في ديترويت في الولايات المتحدة واستدعته إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بها لدى عودته.وقال جاريت في الدعوى إن ميناج كانت تقوم باستجواب أعضاء فريقها بشأن مسؤولياتهم الوظيفية، مضيفاً أنها غضبت عندما علمت أنه قام بإرسال أحد الأشخاص لشراء الدواء لها.وكشف جاريت أن نيكي صرخت في وجهه قائلةً "هل أنت مجنون؟ لقد فقدت عقلك اللعين، لو كان زوجي هنا لكان ضربك بجنون".وتابع جاريت بالقول أن نيكي بقيت تصرخ في وجهه وأخبرته أن "حياته انتهت" قبل أن تصفعه، ما أدى إلى تطاير قبعته.وبحسب الدعوى، اقترب فريق نيكي لاحقاً من جاريت قبل أن تطلب منه المغنية الشهيرة الخروج من الغرفة بعد سقوط المستندات من يده، وحبس نفسه داخل الحمام حرصاً على سلامته.وادّعى جاريت أيضاً أن فريق نيكي لم يسمح له بركوب الحافلة السياحية للعودة إلى قاعدة الجولة في شيكاغو واضطر إلى البقاء في ديترويت.