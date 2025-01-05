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"فارق الحياة بسلام أثناء نومه"... الموت يغيّب المهرّج الأميركي الشهير "بوفّو"

فنّ
2025-01-05 | 04:59
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&quot;فارق الحياة بسلام أثناء نومه&quot;... الموت يغيّب المهرّج الأميركي الشهير &quot;بوفّو&quot;
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"فارق الحياة بسلام أثناء نومه"... الموت يغيّب المهرّج الأميركي الشهير "بوفّو"

"فارق الحياة بسلام أثناء نومه"... الموت يغيّب المهرّج الأميركي الشهير "بوفّو"

توفي المهرّج والكاتب الأميركي هوارد بوتن المعروف بشخصيته المسرحية "بوفّو" Buffo في فرنسا يوم الجمعة الفائت عن عمر 74 عاماً، وذلك بحسب ما أفادت شريكة حياته ومترجمة مؤلفاته جاكلين أوييه، مؤكِدةً ما أوردته مجلة "لوبوان".

وقالت أوييه لوكالة فرانس برس إن الفنان الأميركي المولود عام 1950 في ديترويت بالولايات المتحدة وكان يعاني مرض الزهايمر، فارق الحياة "بسلام أثناء نومه" في دارته بمدينة بلومودييرن في شمال غرب فرنسا.

واشتهر هوارد بوتن المتحدر من عائلة ليتوانية هاجرت إلى الولايات المتحدة، بشخصية المهرّج "بوفّو" الذي كان، بوجهه الأبيض وأنفه الأحمر وقفّازَيه وحذائه الأسود الطويل، يُضحك جمهوره بوصلاته التمثيلية الصامتة، وحركاته الراقصة، وتصرفاته الخرقاء وتعبيرات وجهه.

وبدأ بوتن منذ أن كان في الولايات المتحدة بتجسيد شخصية "بوفّو" الذي كان ايضا راقصا ومغنيا وعازفا على الكمان والبيانو والبوق. وفي سبعينات القرن العشرين، كان في رصيده نحو ألف عرض.

وانتقل  هوارد بوتن إلى فرنسا عام 1981 بعد صدور كتابه الأول "بورت" باللغة الإنكليزية، وترجمه إلى الفرنسية تحت عنوان  Quand j'avais cinq ans, je m'ai tué ("عندما كنت في الخامسة من عمري، قتلت نفسي")، وكان وقتها من بين أفضل الكتب مبيعا.

وفي بعض كتبه الأخرى البالغ عددها نحو عشرة، تناول موضوع التوحّد، إذ أصبح عام 1986 طبيبا في علم النفس السريري وكرّس نفسه للأطفال المصابين بالتوحد واقام لهم عام 1996 مركزا في منطقة سين سان دوني.

أما كتابه الأخير "بوفو" الصادر عام 2005 فهو عبارة عن سيرة ذاتية.

وفي عام 1998، فاز بجائزة "موليير" المسرحية لأفضل عرض فردي. وقُلَِد وسام الفنون والآداب الفرنسي من رتبة فارس عام 1991.
 

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