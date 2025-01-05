بعد الشائعات التي طالتها... دنيا سمير غانم تكشف حقيقة حملها

انتشرت في الساعات القليلة الماضية شائعات تفيد بحمل الممثلة المصرية دنيا سمير غانم من زوجها الإعلامي رامي رضوان بطفلهما الثاني.ومن جهتها، نفت دنيا هذه الشائعات وقالت: "هذه أخبار غير صحيحة لكنني أتمنى أن يحدث ذلك".