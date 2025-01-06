أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"إميليا بيريز" و"ذي بروتاليست" يفوزان بالحصة الأكبر من جوائز "غولدن غلوب"
فنّ
2025-01-06 | 04:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
"إميليا بيريز" و"ذي بروتاليست" يفوزان بالحصة الأكبر من جوائز "غولدن غلوب"
حصد فيلما "إميليا بيريز" و"ذي بروتاليست" الحصة الأكبر من جوائز "غولدن غلوب" التي وُزّعت الأحد، ضمن احتفال أطلق موسم المكافآت الهوليوودية.
وحصل فيلم "إميليا بيريز" الاستعراضي للمخرج الفرنسي جاك أوديار على أربع جوائز، من بينها أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي، بينما نال "ذي بروتاليست" جائزة أفضل فيلم درامي وأفضل ممثل لأدريان برودي الذي يؤدي دور ناجٍ مجري من محرقة اليهود (هولوكوست).
وأكّد أوديار لوكالة فرانس برس أنه يشعر بارتياح لإنجازه هذا العمل. وقال "عندما يحظى فيلم ما بترشيحات كثيرة، نخشى من خيبة الأمل".
وكان "إميليا بيريز" المتمحور على تاجر مخدرات مكسيكي يتحول إلى امرأة، نال العدد الأكبر من الترشيحات، إذ رُشّح لعشر جوائز "غولدن غلوب".
وفاز هذا العمل أيضا بجائزة أفضل فيلم غير ناطق بالإنكليزية وجائزة أفضل أغنية أصلية، في حين حصلت زوي سالدانا على جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد.
وقال أوديار "الليلة جميلة جدا، وجيدة جدا. وأنا سعيد لأن زوي نالت جائزة".
وقالت نجمة الفيلم كارلا صوفيا غاسكون المتحوّلة جنسيا "ربما يمكنكم وضعنا في السجن، أو ضربنا، لكن لا يمكنكم مطلقا أن تسلبوا أرواحنا ومقاومتنا وهويتنا".
والفوز في "غولدن غلوب" يجعل الأفلام تكسب جماهير جديدة وتبني زخما لاحتفال توزيع جوائز الأوسكار المرتقب في أوائل آذار.
وبرز في حفلة الأحد أيضا فيلم "ذي بروتاليست" الذي فاز بـ"غولدن غلوب" أفضل مخرج لبرادي كوربيت.
وقال كوربيت عن الفيلم الكندي المتمحور على مهندس معماري يهودي مجري ينجو من محرقة اليهود (هولوكوست) ويهاجر إلى الولايات المتحدة "قيل لي إنّ أحدا لن يرتاد دور السينما لمشاهدته".
وأضاف "لم يرغب أحد في فيلم مدته ثلاث ساعات ونصف ساعة عن مهندس من منتصف القرن... لكنه نجح".
وفي واحدة من أكبر مفاجآت الأمسية، فوز البرازيلية فرناندا توريس بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "آيم ستيل هير"، الذي يتناول قصة عائلة فككها النظام الدكتاتوري العسكري في البلاد خلال سبعينات القرن العشرين.
- عودة -
ومن خلال فوزه، يسجّل الممثل أدريان برودي عودة إلى المشهد السينمائي، بعد أكثر من عقدين على فوزه بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن فيلم "ذي بيانست" الذي أدى فيه أيضا دور أحد الناجين من محرقة اليهود، وبات بفضله أصغر شخص يفوز بأوسكار في هذه الفئة.
وقال الاحد "قبل فترة ليست ببعيدة جدا، شعرت أنّ هذه اللحظة قد لا تتاح لي مرة أخرى".
وأضاف "هذه القصة... تذكرنا برحلة والدتي وأجدادي للفرار من أهوال الحرب والمجيء إلى هذا البلد العظيم".
إلى ذلك، فازت ديمي مور بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في "ذي سبستنس"، الذي تؤدي فيه شخصية نجمة هوليوودية سابقة مدمنة على مصل لتجديد الشباب.
وأقرّت مور أنها كانت تخشى أن تصبح ممثلة مسنّة، وشكرت مخرجة الفيلم الفرنسية على "النص الساحر والجريء والشجاع"، الذي أتاح لها التميّز باحتفال مهم.
وقالت "أنا في حالة صدمة. أمارس هذه المهنة منذ فترة طويلة، منذ أكثر من 45 عاما، وهذه المرة الأولى التي أفوز بها كممثلة".
- اوزمبيك -
وهذه السنة الثانية لـ"غولدن غلوب" بعد تنفيذ مجموعة إصلاحات جراء تأثّرها عام 2021 باتهامات لأعضاء في الجهة المنظمة بارتكاب انتهاكات أخلاقية وممارسات عنصرية وأخرى مرتبطة بالفساد.
وتولّت تقديم الاحتفال الممثلة نيكي غلاسر التي بدأت حديثها بمونولوغ لاقى استحسان الحاضرين.
وقالت مازحة "أهلا وسهلا بكم في حفلة توزيع جوائز غولدن غلوب الثانية والثمانين، ليلة أوزمبيك الكبيرة"، في إشارة إلى عقار إنقاص الوزن الذي حظي برواج كبير بين أوساط هوليوود.
ومن بين الأعمال الدرامية، حصل فيلم "كونكلايف" الذي تدور أحداثه في الفاتيكان، على جائزة أفضل سيناريو.
وفي الكوميديا، فاز سيباستيان ستان بجائزة أفضل ممثل عن دوره في "ايه ديفرنت مان"، الذي يتولى فيه شخصية رجل يخضع لعلاج تجريبي لحالة تشوه في الوجه، لكنه يندم على عواقب ذلك.
وقال ستان "إنّ انزعاجنا من الإعاقة والتشوه عليه أن ينتهي فورا"، داعيا إلى جعل هذا الموضوع مسألة عادية.
وفاز كيران كولكين بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم "ايه ريل باين" الكوميدي للمخرج جيسي أيزنبرغ.
ونال فيلم "فلو" اللاتفي الذي يتناول قصة حيوانات تُجبر على العمل معا بعد انجرافها في قارب عبر عالم غمرته الفيضانات، جائزة أفضل فيلم تحريكي.
وكافأ الاحتفال أعمالا تلفزيونية، مع فوز مسلسلات "شوغَن" و"هاكس" و"بايبي رييندير"
آخر الأخبار
فنّ
بيريز"
و"ذي
بروتاليست"
يفوزان
بالحصة
الأكبر
جوائز
"غولدن
غلوب"
التالي
إليكم أبرز الفائزين في الاحتفال الثاني والثمانين لتوزيع جوائز غولدن غلوب
مساري يستذكر والدته الراحلة بكلمات مؤثرة: "نفتقدكِ كثيراً"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-01-03
جوائز "غولدن غلوب" تُمنَح الأحد... و"إميليا بيريز" يتصدّر المشهد
فنّ
2025-01-03
جوائز "غولدن غلوب" تُمنَح الأحد... و"إميليا بيريز" يتصدّر المشهد
0
رياضة
2024-12-28
ليلة مليئة بالجوائز والتصريحات... كريستيانو رونالدو يتألق بحضور حفل "غلوب سوكر" مع عائلته
رياضة
2024-12-28
ليلة مليئة بالجوائز والتصريحات... كريستيانو رونالدو يتألق بحضور حفل "غلوب سوكر" مع عائلته
0
رياضة
2024-12-28
بعد حصوله على جائزة تقدير خاصة لمسيرته في "الغلوب سوكر"... نيمار يوجّه رسالة شكر إلى داعميه (صور)
رياضة
2024-12-28
بعد حصوله على جائزة تقدير خاصة لمسيرته في "الغلوب سوكر"... نيمار يوجّه رسالة شكر إلى داعميه (صور)
0
رياضة
2024-12-16
حفل جوائز "فيفا" للأفضل في عام 2024 ينطلق الثلاثاء في الدوحة... إليكم قائمة الأسماء المرشحة!
رياضة
2024-12-16
حفل جوائز "فيفا" للأفضل في عام 2024 ينطلق الثلاثاء في الدوحة... إليكم قائمة الأسماء المرشحة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
04:28
إليكم أبرز الفائزين في الاحتفال الثاني والثمانين لتوزيع جوائز غولدن غلوب
فنّ
04:28
إليكم أبرز الفائزين في الاحتفال الثاني والثمانين لتوزيع جوائز غولدن غلوب
0
فنّ
2025-01-05
مساري يستذكر والدته الراحلة بكلمات مؤثرة: "نفتقدكِ كثيراً"
فنّ
2025-01-05
مساري يستذكر والدته الراحلة بكلمات مؤثرة: "نفتقدكِ كثيراً"
0
فنّ
2025-01-05
بعد الشائعات التي طالتها... دنيا سمير غانم تكشف حقيقة حملها
فنّ
2025-01-05
بعد الشائعات التي طالتها... دنيا سمير غانم تكشف حقيقة حملها
0
فنّ
2025-01-05
"فارق الحياة بسلام أثناء نومه"... الموت يغيّب المهرّج الأميركي الشهير "بوفّو"
فنّ
2025-01-05
"فارق الحياة بسلام أثناء نومه"... الموت يغيّب المهرّج الأميركي الشهير "بوفّو"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-01-05
وفيق صفا: ليس لدينا فيتو على قائد الجيش (فيديو الكلمة الكاملة)
أخبار لبنان
2025-01-05
وفيق صفا: ليس لدينا فيتو على قائد الجيش (فيديو الكلمة الكاملة)
0
فنّ
04:28
إليكم أبرز الفائزين في الاحتفال الثاني والثمانين لتوزيع جوائز غولدن غلوب
فنّ
04:28
إليكم أبرز الفائزين في الاحتفال الثاني والثمانين لتوزيع جوائز غولدن غلوب
0
خبر عاجل
2024-12-27
قوى الأمن: "المائة دولار" ذات النموذج القديم لا تزال قيد التّداول
خبر عاجل
2024-12-27
قوى الأمن: "المائة دولار" ذات النموذج القديم لا تزال قيد التّداول
0
حال الطقس
00:58
استقرار في الطقس في الايام المقبلة
حال الطقس
00:58
استقرار في الطقس في الايام المقبلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
14:50
سنة ثورية تبدأ بمعاكسات وتتبدل الأمور ابتداء من هذا الشهر... هذا ما قالته ماغي فرح لبرج الحوت لسنة 2025
اخبار البرامج
14:50
سنة ثورية تبدأ بمعاكسات وتتبدل الأمور ابتداء من هذا الشهر... هذا ما قالته ماغي فرح لبرج الحوت لسنة 2025
0
اخبار البرامج
14:48
"سنة التطور والتحديث والاصلاح"... إليكم توقعات ماغي فرح لبرج الدلو لعام 2025
اخبار البرامج
14:48
"سنة التطور والتحديث والاصلاح"... إليكم توقعات ماغي فرح لبرج الدلو لعام 2025
0
اخبار البرامج
14:45
"فرص للتقدم مهنيا"... هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الجدي في سنة 2025
اخبار البرامج
14:45
"فرص للتقدم مهنيا"... هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الجدي في سنة 2025
0
اخبار البرامج
14:20
هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الأسد في 2025
اخبار البرامج
14:20
هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الأسد في 2025
0
اخبار البرامج
14:00
"سنة جميلة واستثنائية"... توقعات ايجابية من ماغي فرح لبرج الجوزاء في سنة 2025: اليكم التفاصيل
اخبار البرامج
14:00
"سنة جميلة واستثنائية"... توقعات ايجابية من ماغي فرح لبرج الجوزاء في سنة 2025: اليكم التفاصيل
0
اخبار البرامج
13:50
ماغي فرح تتوقع لبرج الثور في 2025: "سنة انجاح المشاريع والترقية"
اخبار البرامج
13:50
ماغي فرح تتوقع لبرج الثور في 2025: "سنة انجاح المشاريع والترقية"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
دورات التوتش عادت بعد غياب وبمستوى أفضل
تقارير نشرة الاخبار
13:40
دورات التوتش عادت بعد غياب وبمستوى أفضل
0
اخبار البرامج
13:40
ماغي فرح حول توقعاتها لبرج الحمل لسنة 2025: "سنة غنية بالفرص والازدهار"
اخبار البرامج
13:40
ماغي فرح حول توقعاتها لبرج الحمل لسنة 2025: "سنة غنية بالفرص والازدهار"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب: وعود بالانسحاب ثم توغل بعمق أكبر
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب: وعود بالانسحاب ثم توغل بعمق أكبر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:22
لقاء بين وزير الخارجية السعودي وهوكشتاين في الرياض... وهذا ما تم بحثه
خبر عاجل
15:22
لقاء بين وزير الخارجية السعودي وهوكشتاين في الرياض... وهذا ما تم بحثه
2
أخبار لبنان
04:20
معلومات الـLBCI: الوفد اللبنانيّ سيثير في اجتماع الخماسية أربع نقاط رئيسة
أخبار لبنان
04:20
معلومات الـLBCI: الوفد اللبنانيّ سيثير في اجتماع الخماسية أربع نقاط رئيسة
3
خبر عاجل
03:40
معلومات للـLBCI: إستكمالًا لجولة الموفد السعودي إلى لبنان السفير السعودي وليد بخاري يستكمل اللقاءات السياسية وذلك بالتوازي مع الجهود التي سيبذلها آموس هوكستين اليوم في بيروت
خبر عاجل
03:40
معلومات للـLBCI: إستكمالًا لجولة الموفد السعودي إلى لبنان السفير السعودي وليد بخاري يستكمل اللقاءات السياسية وذلك بالتوازي مع الجهود التي سيبذلها آموس هوكستين اليوم في بيروت
4
صحف اليوم
00:36
لبنان يتّجه إلى تغيير شروط دخول السوريين (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:36
لبنان يتّجه إلى تغيير شروط دخول السوريين (الشرق الأوسط)
5
أخبار لبنان
11:06
أدرعي في رسالة الى حزب الله: "لا تتمادوا ولا تجربوننا"
أخبار لبنان
11:06
أدرعي في رسالة الى حزب الله: "لا تتمادوا ولا تجربوننا"
6
صحف اليوم
01:08
معلومات "النهار": جعجع لن يتبنى ترشيح العماد عون إذا لم يحصل توافق جديّ حوله سيما مع بري ومن يؤيدونه
صحف اليوم
01:08
معلومات "النهار": جعجع لن يتبنى ترشيح العماد عون إذا لم يحصل توافق جديّ حوله سيما مع بري ومن يؤيدونه
7
اخبار البرامج
14:50
سنة ثورية تبدأ بمعاكسات وتتبدل الأمور ابتداء من هذا الشهر... هذا ما قالته ماغي فرح لبرج الحوت لسنة 2025
اخبار البرامج
14:50
سنة ثورية تبدأ بمعاكسات وتتبدل الأمور ابتداء من هذا الشهر... هذا ما قالته ماغي فرح لبرج الحوت لسنة 2025
8
صحة وتغذية
12:00
لهذا السبب الصادم... خبيرة تحذّر: لا تتناولوا القهوة عند الاستيقاظ من النوم مباشرةً!
صحة وتغذية
12:00
لهذا السبب الصادم... خبيرة تحذّر: لا تتناولوا القهوة عند الاستيقاظ من النوم مباشرةً!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More