إليكم أبرز الفائزين في الاحتفال الثاني والثمانين لتوزيع جوائز غولدن غلوب

تصدّر فيلم "إميليا بيريز" قائمة الفائزين بجوائز غولدن غلوب الأحد، إذ حصد مكافآت في أربع فئات، فيما نال فيلم "ذي بروتاليست" ثلاث جوائز.



وفي ما يأتي قائمة بالفائزين في الفئات الرئيسية لجوائز غولدن غلوب التي أقيمت دورتها الثانية والثمانون الأحد في بيفرلي هيلز:

- أفضل فيلم درامي -



"ذي بروتاليست"

- أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي -



"إميليا بيريز"

- أفضل ممثل في فيلم درامي -



أدريان برودي عن "ذي بروتاليست"

- أفضل ممثلة في فيلم درامي -



فرناندا توريس عن "آيم ستيل هير"

- أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي -



سيباستيان ستان عن "ايه ديفرنت مان"

- أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي -



ديمي مور عن "ذي سبستنس"

- أفضل ممثل في دور مساعد -



كيران كولكين عن "ايه ريل باين"

- أفضل ممثلة في دور مساعد -



زوي سالدانيا عن "إميليا بيريز"

- أفضل مخرج -



برادي كوربيت عن "ذي بروتاليست"

- أفضل فيلم بلغة أجنبية -



"إميليا بيريز"

-أفضل إنجاز سينمائي وعلى شباك التذاكر (فئة جديدة)-



"ويكد"

- أفضل فيلم رسوم متحركة -



"فلو"

- أفضل مسلسل تلفزيوني درامي -



"شوغَن"

- أفضل ممثل في مسلسل درامي -



هيرويوكي سانادا عن "شوغَن".

- أفضل ممثلة في مسلسل درامي -



أنّا ساواي عن "شوغَن"

- أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي -



"هاكس"

- أفضل ممثل في مسلسل موسيقي أو كوميدي -



جيريمي ألن وايت عن "ذي بير"

- أفضل ممثلة في مسلسل موسيقي أو كوميدي -



جان سمارت عن "هاكس"

- أفضل فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير -



"بايبي رييندير"

- أفضل ممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير -



كولن فاريل عن "ذي بنغوين"

- أفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير -



جودي فوستر عن "ترو ديتيكتيف: نايت كنتري"

- الأفلام التي حصلت على أكبر عدد من الجوائز -



"إميليا بيريز" مع 4 جوائز و"ذي بروتاليست" مع 3 جوائز.