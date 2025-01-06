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"موفاسا: ذي لاين كينغ" يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

فنّ
2025-01-06 | 07:44
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&quot;موفاسا: ذي لاين كينغ&quot; يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
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"موفاسا: ذي لاين كينغ" يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

تصدّر فيلم "موفاسا: ذي لاين كينغ" ترتيب شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققا عائدات بـ23,8 مليون دولار، وفق تقديرات أصدرتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحقق الفيلم الذي أنتجته استوديوهات "ديزني" أكثر من 168 مليون دولار خلال ثلاث عطلات نهاية أسبوع، مما جعله ينضم إلى قائمة أكثر 15 فيلما حققت أرباحا عام 2024، على ما ذكرت مجلة "فراييتي".

وحظي الفيلم بنجاح عالمي أيضا مع إيرادات تقرب من نصف مليار دولار في مختلف أنحاء العالم.

وحلّ ثانيا في الترتيب فيلم "سونيك ذي هيدجهوغ 3" من إنتاج "براماونت بيكتشرز" محققا إيرادات بلغت 21,2 مليون دولار.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم "نوسفيراتو" الذي تتولى البطولة فيه الممثلة وعارضة الأزياء ليلي روز ديب، إذ تؤدي دور امرأة شابة محاصرة في قبضة مصاص دماء.

وحقق الفيلم الذي شارك فيه أيضا الممثلان نيكولاس هولت ووليم دافو، 13,2 مليون دولار.

وحلّ رابعا فيلم "فايانا 2" من إنتاج شركة "ديزني"، والذي يمثل عودة بطلته البولينيزية إلى الشاشة. وقد حقق أكثر 12,3 مليون دولار.

وتراجع إلى المرتبة الخامسة فيلم "ويكد" من شركة "يونيفرسال ستوديوز"، وهو عمل مقتبس من مسرحية موسيقية شهيرة في برودواي ينقل المشاهدين إلى عالم "ذي ويزرد أوف أوز" ("الساحر أوز"). وحقق عائدات بـ10,2 ملايين دولار.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى:

6- "ايه كومبليت أنوون" (8 ملايين دولار).

7- "بايبي غيرل" (4,5 ملايين دولار).

8- "غلادييتر 2" (2,6 مليون دولار).

9- "هومستيد" (2,1 مليون دولار).

10- "ذي فاير إنسايد" (1,2 مليون دولار).

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