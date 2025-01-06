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"إنها المرة الأولى التي أفوز فيها بأي شيء كممثلة"... كلمة مؤثرة لديمي مور بعد فوزها بغولدن غلوب: هذا ما قالته (فيديو)
فنّ
2025-01-06 | 09:49
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"إنها المرة الأولى التي أفوز فيها بأي شيء كممثلة"... كلمة مؤثرة لديمي مور بعد فوزها بغولدن غلوب: هذا ما قالته (فيديو)
فازت الممثلة الأميركية ديمي مور بأول جائزة في مسيرتها الفنية الممتدة خمسة عقود أمس الأحد، إذ حصلت على جائزة غولدن غلوب عن دورها في فيلم (ذا سابستانس).
وتغلبت الممثلة البالغة من العمر 62 عاما على إيمي آدمز وسينثيا إيريفو ومايكي ماديسون وكارلا صوفيا جاسكون وزندايا لتفوز بجائزة أفضل ممثلة في فئة الأفلام الغنائية والكوميدية التي شهدت منافسة قوية.
وقالت مور في كلمة وهي تتسلم الجائزة "أنا في حالة صدمة الآن. لقد كنت أفعل هذا (ممارسة التمثيل) لفترة طويلة، أكثر من 45 عاما. هذه هي المرة الأولى التي أفوز فيها بأي شيء كممثلة".
وتشتهر مور التي بدأت مسيرتها في التمثيل في أوائل الثمانينيات، بأفلام مثل (سانت إلموز فاير) و(غوست) و(إنديسنت بروبوزال) و(ستربتيز).
وقالت مور التي ظهرت عليها المفاجأة إن أحد المنتجين أخبرها ذات يوم قبل 30 عاما أنها "ممثلة تسلية".
وقالت "حينذاك، فهمت ... أنني أستطيع تقديم أفلاما ناجحة تحقق مالا كثيرا، لكن لا يمكن أن أحظى بالتقدير".
وأضافت "قبلت هذا وصدقته، وترسخ هذا في داخلي بمرور الوقت إلى الحد الذي جعلني أعتقد قبل بضع سنوات أن هذا ربما كان كل شيء... ربما فعلت ما كان من المفترض أن أفعله".
وقالت مور التي رشحت مرتين لجائزة غولدن غلوب في التسعينيات إن سيناريو فيلم (ذا سابستانس) جاءها حين كانت في "حالة إحباط".
وأضافت "ثم قال لي العالم إنك لم تنته بعد". وشكرت مور كاتبة ومخرجة الفيلم كورالي فارجيت والممثلة مارغريت كوالي التي شاركتها البطولة.
وتلعب مور في الفيلم دور مقدمة برنامج تلفزيوني للياقة البدنية متقدمة في السن تشترك في نظام طبي غامض يعدها بأن تستعيد شبابها.
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