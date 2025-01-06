نادين نسيب نجيم ترقص فرحاً تحت المطر مع صديقاتها... الفيديو الذي خطف الأنظار! (فيديو)

أعادت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم نشر فيديو شاركته سابقًا صديقتها سيدة الأعمال يمنى خوري، المعروفة باسم "يومي"، على منصات التواصل الاجتماعي.

ويُظهر الفيديو نادين وهي تستمتع بأجواء المطر مع مجموعة من الصديقات في رحلة خارج لبنان، حيث يرقصن تحت المطر بفرح وحماس. الفيديو أُرفق بتعليق: "تعلّموا الرقص تحت المطر... أفضل رحلة في التاريخ! أحبكنّ يا فتيات... قوة المرأة."

لاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداوله بشكل كبير على الصفحات والمنصات الإعلامية، مع إشادة بروح الفرح التي يعكسها الفيديو وأجوائه المبهجة.