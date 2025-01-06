خاتم ضخم يكشف سرّ خطوبة نجمين عالميين في حفل "الغولدن غلوب"! (صورة)

أثار ظهور زيندايا، البالغة من العمر 28 عامًا، على السجادة الحمراء في حفل الغولدن غلوب ليلة الأحد جدلاً واسعًا، بعدما ظهرت وهي ترتدي خاتمًا ضخمًا على إصبعها، مما دفع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للتكهن بأن توم هولاند قد تقدم لها.

وأفادت مصادة من موقع TMZ يوم الاثنين أن الثنائي، الذي يتواعد منذ عام 2021، قد اتخذت علاقتهما خطوة جديدة خلال احتفالهما بعيد الميلاد معًا في أجواء دافئة.

وذكر التقرير أن الممثل البريطاني، البالغ من العمر 28 عامًا، تقدم لخطبة زيندايا "في مكان حميم داخل أحد منازل عائلة زيندايا في الولايات المتحدة".

وأضافتTMZ أن عرض الزواج لم يكن ضخمًا أو مبهرًا، بل كان لحظة رومانسية وحميمة للغاية بين توم وزيندايا.

الزوجان اللذان التقيا أثناء تصوير فيلم Spider-Man: Homecoming يعتبران من أبرز الثنائيات في هوليوود، رغم حرصهما الشديد على الحفاظ على خصوصيتهما.