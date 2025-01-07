بعد 27 عامًا من الزواج... نجم شهير يؤكد علاقته الرومانسية الجديدة في موعد غرامي (صور)

أكد النجمان هيو جاكمان وسوتون فوستر، اللذان شاركا سابقًا في فيلم "The Music Man"، علاقتهما الرومانسية خلال موعد غرامي في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، ليلة الاثنين.

وقد تم تصوير الثنائي وهما يمسكان بأيديهما بينما كانا في طريقهما إلى حانة.

ووفق موقع "نيويورك بوست"، كان جاكمان البالغ من العمر 56 عامًا، يرتدي سترة سوداء بسحاب مع قميص رمادي وجينز أبيض، بينما اختارت فوستر، التي تبلغ من العمر 49 عامًا، معطفًا بنيًا وفستانًا زيتونيًا. وبدت السعادة واضحة على وجهيهما أثناء نزهتهما الرومانسية، حيث تبادلا الابتسامات واللحظات الحميمية.

وسبق للثنائي أن ظهرا معًا في The Music Man، المسرحية التي عرضت في Great White Way بمدينة نيويورك من كانون الأول 2021 حتى كانون الثاني من عام 2023.

ويُذكر أن جاكمان كان قد أعلن في أيلول 2023 انفصاله عن زوجته السابقة ديبورا لي فيرنيس، التي تبلغ من العمر 69 عامًا، بعد زواج دام 27 عامًا. وكان الزوجان السابقان قد تبنيا طفلين هما أوسكار (24 عامًا) وأفا (19 عامًا).