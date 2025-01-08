وفاة الموسيقي الأميركي بيتر يارو عن 86 عاما

وفاة الموسيقي الأميركي بيتر يارو عن 86 عاما

توفي الموسيقي الأميركي بيتر يارو الذي عرف نجاحا كبيرا في خضم حركة الاحتجاجات خلال ستينات القرن العشرين في الولايات المتحدة، على ما أعلن مدير أعماله.



وأفاد وكيل أعماله وكالة فرانس برس بأنّه توفي في نيويورك عن 86 عاما جراء إصابته بسرطان المثانة الذي كان يحاربه منذ أربع سنوات.



وقالت ابنته بيتاني، في بيان، إنّ "العالم يعرف بيتر يارو كناشط فولك بارز، لكنّ الرجل وراء الأسطورة هو إنسان كريم ومبدع وعاطفي ومرح وحكيم كما تظهر أغانيه".



ويُذكر أن يارو دخل عالم موسيقى الفولك في نيويورك عام 1961 إلى جانب ماري ترافرس التي توفيت عام 2009 عن 72 عاما جراء إصابتها بسرطان الدم، ونويل بول ستوكي.



وحقق الثلاثي خلال ذلك العقد نجاحا، إذ دعموا موجة المناداة بالسلام ومناهضة العنصرية والتقدمية والحركة المناهضة لحرب فيتنام.



وولد بيتر يارو في مانهاتن بتاريخ 31 أيار 1938 لعائلة من المهاجرين اليهود الأوكرانيين، ودرس الرسم قبل أن يتحول إلى عزف الغيتار والغناء عندما كان طالبا في جامعة كورنيل.



وبيعت مليون نسخة من الألبوم الأول للفرقة عام 1962 حيث صدحت أغنيتهم "بلوينغ إن ذي ويند" التي ألّفها بوب ديلان، خلال التظاهرة السلمية الشهيرة في واشنطن بقيادة مارتن لوثر كينغ في 28 آب 1963 وفاز الثلاثي بخمس جوائز غرامي.



وانفصل المغنيون الثلاثة عام 1970 قبل أن يُعاد لمّ شملهم على فترات بين سنة 1978 ووفاة ماري ترافرس. (...)