أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مؤلفون من سوريا ولبنان يتصدرون ترشيحات الجائزة العالمية للرواية العربية

فنّ
2025-01-08 | 04:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مؤلفون من سوريا ولبنان يتصدرون ترشيحات الجائزة العالمية للرواية العربية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مؤلفون من سوريا ولبنان يتصدرون ترشيحات الجائزة العالمية للرواية العربية

مؤلفون من سوريا ولبنان يتصدرون ترشيحات الجائزة العالمية للرواية العربية

تصدر مؤلفون من سوريا ولبنان ترشيحات القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2025 والتي صدرت يوم أمس الثلاثاء وتضمنت 16 رواية من 8 دول.

وتبلغ قيمة الجائزة التي يرعاها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي 50 ألف دولار، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وشملت القائمة أربع روايات من سوريا "الآن بدأت حياتي" للكاتب سومر شحادة، "وارثة المفاتيح" للكاتبة سوسن جميل حسن، "المسيح الأندلسي" للكاتب تيسير خلف و"الأسير الفرنسي" للكاتب جان دوست.

كما ضمت القائمة 3 روايات من لبنان "أغنيات للعتمة" للكاتبة إيمان حميدان، "ميثاق النساء" للكاتبة حنين الصايغ و"ما رأت زينة وما لم تر" للكاتب رشيد الضعيف.

وتضمنت القائمة 4 روايات من مصر "صلاة القلق" للكاتب محمد سمير ندا، "المشعلجي" للكاتب أيمن رجب طاهر، "الرواية المسروقة" للكاتب حسن كمال و"أحلام سعيدة" للكاتب أحمد الملواني.

أما باقي الروايات فهي "وادي الفراشات" للعراقي أزهر جرجيس، "هوارية" للجزائرية إنعام بيوض، "البكاؤون" للبحريني عقيل الموسوي، "دانشمند" للموريتاني أحمد فال الدين و"ملمس الضوء" للإماراتية نادية النجار.

وقال رئيس مجلس أمناء الجائزة ياسر سليمان في بيان "تواصل بعض روايات القائمة الطويلة لهذه الدورة توجها عهدناه في الدورات السابقة يتمثل بالعودة إلى الماضي للغوص في أعماق الحاضر".

وأضاف أن "مشاركة أصوات جديدة في فيالق الرواية العربية من خلفيات علمية مختلفة، منها الطبيب ومنها المهندس وغير ذلك، دليل على قوة الجذب التي تستقطب أهل الثقافة إلى هذا النوع الأدبي، على تباين خلفياتهم العمرية والجندرية والقطرية والإثنية والشتاتية".

وتقدمت للجائزة هذا العام 124 رواية وجرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء برئاسة الأكاديمية المصرية منى بيكر أستاذة دراسات الترجمة.

وعلقت رئيسة لجنة التحكيم على الروايات المرشحة بالقائمة قائلة "تتميز الروايات الست عشرة التي اختيرت ضمن القائمة الطويلة هذا العام بتنوع موضوعاتها وتنوع القوالب الأدبية التي عولجت بها".

ومن المقرر إعلان القائمة القصيرة للجائزة في 19 شباط فيما سيعلن عن الرواية الفائزة في 24 نيسان قبل انطلاق معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

آخر الأخبار

فنّ

سوريا

ولبنان

يتصدرون

ترشيحات

الجائزة

العالمية

للرواية

العربية

LBCI التالي
رقصة جريئة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي... كيف احتفل كانييه ويست بعيد ميلاد زوجته؟ (فيديو وصور)
قضية وفاة ليام باين تابع... رجل يسلّم نفسه للشرطة: تطورات جديدة وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-12-26

المجلس الوزاريّ لمجلس التعاون في شأن الأوضاع في سوريا ولبنان: لاحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ولدعم سيادة لبنان وأمنه

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-03

وزير الخارجية والمغتربين السوريّ أسعد الشيباني: سأمثل بلدي سوريا هذا الأسبوع في زيارة رسمية إلى الأشقاء في قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ونتطلع إلى مساهمة هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصاديّ وبناء شراكات م

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-03

مولوي لـ"العربية": دخول السوريين إلى لبنان يتم وفق التعليمات والقانون ولا نوقف أي سوري إلا إذا كان مطلوبا لدينا أو دوليا والمسلحون الذين اشتبك معهم الجيش لا يتبعون لإدارة سوريا الجديدة

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-03

مولوي لـ"العربية": الجيش اللبناني أوقف بعض السوريين قبل إعادتهم لسوريا ونعمل على حل المشكلة التي وقعت أمس على الحدود مع سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:45

رقصة جريئة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي... كيف احتفل كانييه ويست بعيد ميلاد زوجته؟ (فيديو وصور)

LBCI
فنّ
03:47

قضية وفاة ليام باين تابع... رجل يسلّم نفسه للشرطة: تطورات جديدة وهذه التفاصيل!

LBCI
فنّ
03:19

بعد لقاء جمعه بهما... أحمد سعد يمازح ويل سميث وابنه: " جيدن كبر وبقي عريس"

LBCI
فنّ
03:00

وفاة الموسيقي الأميركي بيتر يارو عن 86 عاما

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:28

اجتماع ينعقد لعدد من نواب المعارضة في بيت الكتائب المركزيّ في الصيفي بحضور رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل

LBCI
آخر الأخبار
05:40

الوكالة الوطنية: تفجيران قام بهما الجيش الاسرائيلي في الطيبة وطلوسة

LBCI
خبر عاجل
03:19

تدابير سير تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب غدا

LBCI
صحف اليوم
00:08

خطة هوكشتين: إسرائيل تخرج خلال 15 يومًا وتحتفظ بتلال محرّرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:13

الـLBCI توثّق مشاهد الدمار من الناقورة وعلما

LBCI
أخبار لبنان
14:35

باسيل للـ LBCI: قادرون على التقاطع على اكثر من اسم مع الثنائي ومع المعارضة

LBCI
أخبار لبنان
14:33

النائبة بولا يعقوبيان للـLBCI: هناك هذه الاسماء الأربعة المطروحة لا خامس لها حتى اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

كواليس جولة الموفد السعودي…بالتفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
13:59

باسيل للـLBCI: أتخوّف من أيّ حدث أمنيّ أم غير أمنيّ قد يحصل قبل الخميس لعرقلة الجلسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

هكذا تطمح خطة الحكومة رد الودائع

LBCI
أخبار لبنان
13:48

باسيل للـLBCI: قد نكون الطرف الوحيد الذي رفض منذ البداية ترشيح عون وذلك لأسباب عديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

عين إسرائيل على الانطلاقة الرسمية لولاية ترامب وتأهب عند الجبهة مع لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الـLBCI على الشريط الحدوديّ المدمّر للمرة الاولى... دمار هائل ومعالمُ غيرتها الحرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:52

معلومات الـLBCI: التيار الوطنيّ الحر لن يصوت مع الثنائيّ الشيعيّ على مرشح يرفضه المجتمع الدولي ولن يصوت مع المعارضة على مرشح ضد الثنائيّ الشيعيّ

LBCI
أخبار لبنان
14:33

النائبة بولا يعقوبيان للـLBCI: هناك هذه الاسماء الأربعة المطروحة لا خامس لها حتى اليوم

LBCI
خبر عاجل
15:55

ايهاب مطر للـ LBCI: المعطيات حتى اللحظة انه في حال لم يُنتخب جوزيف عون في الجلسة الانتخابية يوم الخميس فنحن ذاهبون الى تأجيل

LBCI
خبر عاجل
10:48

مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات

LBCI
خبر عاجل
14:08

بولا يعقوبيان للـ LBCI: لا يريدون جوزيف عون لأنه يمكن ان يكون مشروع زعامة وهناك بعض الضغوط الخارجية غير المسبوقة مفادها "انتم احرار ولكن هناك تداعيات لانتخاب اي اسم خارج الاسماء المطروحة" لكن الموفد السعودي لم يطرح معنا اي اسماء وكان ديبلوماسياً جداً

LBCI
أمن وقضاء
09:47

قرار قضى بإبطال القانون المتعلق بإعادة إحياء الولاية المنتهية لأعضاء مجلس القضاء الأعلى

LBCI
خبر عاجل
02:57

تكتل "الاعتدال": العماد جوزيف عون مرشحنا للرئاسة

LBCI
خبر عاجل
13:51

باسيل للـLBCI: جعجع يتمتع بالشرعية الشعبية التي تسمح له بأن يطرح نفسه مرشحًا ومن الطبيعي إذا كان حقه بالترشح أن يطرح اسماء ايضًا وليس كل اسم يطرحه هو تحدٍ

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More