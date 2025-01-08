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رقصة جريئة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي... كيف احتفل كانييه ويست بعيد ميلاد زوجته؟ (فيديو وصور)
فنّ
2025-01-08 | 04:45
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رقصة جريئة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي... كيف احتفل كانييه ويست بعيد ميلاد زوجته؟ (فيديو وصور)
رقصة جريئة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي... كيف احتفل كانييه ويست بعيد ميلاد زوجته؟ (فيديو وصور)
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاحتفال مغني الراب كانييه ويست بعيد ميلاد زوجته بيانكا سينسوري الثلاثين خلال إجازتهما في جزر المالديف، وفق ما نقل موقع
"
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، أقام كانييه ويست خلال عطلة نهاية الأسبوع حفلا فاخرا لمعايدة سينسوري التي اختارت ارتداء بذلة سوداء بفتحة رقبة عميقة وجريئة.
وتبادلت سينسوري القبلات العاطفية والأحضان مع كانييه ويست كما استعرضت قالب الحلوى العملاق الذي بدا كقوالب حلوى الزفاف التقليدية الضخمة.
ووسط أجواء احتفالية ضخمة، رقصت سينسوري مع أصدقائها بمن في ذلك الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار بينيلوبي كروز ونجمة كرة السلة الأسترالية إليزابيث كامباج.
وظهر كانييه ويست مبتسمًا طوال الوقت وبحالة معنوية جيدة، حيث احتضن سينسوري وتبادلا القبلات أثناء رقصهما بطريقة جريئة وفاضحة.
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