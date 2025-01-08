رقصة جريئة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي... كيف احتفل كانييه ويست بعيد ميلاد زوجته؟ (فيديو وصور)

رقصة جريئة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي... كيف احتفل كانييه ويست بعيد ميلاد زوجته؟ (فيديو وصور)



انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاحتفال مغني الراب كانييه ويست بعيد ميلاد زوجته بيانكا سينسوري الثلاثين خلال إجازتهما في جزر المالديف، وفق ما نقل موقع